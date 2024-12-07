Получить приглашение на собеседование не так просто, и когда после него приходит отрицательный ответ, это разочаровывает. Особенно если поиск работы затянулся. Что делать, чтобы произвести хорошее впечатление на собеседовании и не испортить все одним очень распространенным ответом?
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СЕКРЕТ УСПЕХА? ⟩ Популярный ответ на распространенный вопрос может стоить вам потенциальной должности
Генеральный директор крупной компании раскрыл секрет успешного собеседования. В интервью CNBC Гэри Шапиро рассказал, что неправильный ответ на популярный вопрос может стоить кандидату работы.