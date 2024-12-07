СЕКРЕТ УСПЕХА? Популярный ответ на распространенный вопрос может стоить вам потенциальной должности

Получить приглашение на собеседование не так просто, и когда после него приходит отрицательный ответ, это разочаровывает. Особенно если поиск работы затянулся. Что делать, чтобы произвести хорошее впечатление на собеседовании и не испортить все одним очень распространенным ответом?