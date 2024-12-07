НЕ ТАК ИДЕАЛЬНО Эксперт посоветовал, как вести себя во время зимних праздников

Психиатр и автор подкаста The Reflective Mind доктор Дженнифер Рид отмечает, что большую часть стресса вызывает стремление создать идеальные праздники. «Это одна из негативных сторон праздников, которая часто омрачает весь период», - сказала она.

«Особенно женщины, хотя не только они, часто чувствуют, что должны сделать праздники особенными для всех», - сказала Рид. «Одна из сложных сторон этой ситуации - это вера в то, что если мы сможем сделать все идеально - что на самом деле невозможно - мы сможем контролировать вещи, которые на самом деле выходят из-под нашего контроля».