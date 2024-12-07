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НЕ ТАК ИДЕАЛЬНО Эксперт посоветовал, как вести себя во время зимних праздников

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Праздники могут быть радостным временем, когда можно отложить работу и провести время с близкими, наслаждаясь вкусными блюдами. Однако для многих это не обязательно самое лучшее время года. Опрос Американской ассоциации психологов 2023 года показал, что почти девять из десяти человек чувствуют усиленный стресс в этот период.

Психиатр и автор подкаста The Reflective Mind доктор Дженнифер Рид отмечает, что большую часть стресса вызывает стремление создать идеальные праздники. «Это одна из негативных сторон праздников, которая часто омрачает весь период», - сказала она.

«Особенно женщины, хотя не только они, часто чувствуют, что должны сделать праздники особенными для всех», - сказала Рид. «Одна из сложных сторон этой ситуации - это вера в то, что если мы сможем сделать все идеально - что на самом деле невозможно - мы сможем контролировать вещи, которые на самом деле выходят из-под нашего контроля».

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