«Для всех раненых женщин!» Именитая эстонская певица обнажила душевные раны песней на Eesti Laul

Песня Элизы Кольк, известной как Elysa, для Eesti Laul этого года называется The Last to Know и, похоже, отсылает к личной жизни певицы. «Это для всех раненых женщин. Это моя история», - сказала Кольк о своей эмоциональной песне.
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Перед первыми выходными декабря были опубликованы все песни, выбранные для финала этого года Eesti Laul. Жюри выбрало 15 композиций, среди которых была и песня Элизы Колк, известной как Elysa, The Last to Know.