Сб, 7.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

«Для всех раненых женщин!» Именитая эстонская певица обнажила душевные раны песней на Eesti Laul

Copy
Фото статьи
Фото: Taavi Sepp

Песня Элизы Кольк, известной как Elysa, для Eesti Laul этого годаназывается The Last to Know и, похоже, отсылает к личной жизни певицы. «Это для всех раненых женщин. Это моя история», - сказала Кольк о своей эмоциональной песне.

Перед первыми выходными декабря были опубликованы все песни, выбранные для финала этого года Eesti Laul. Жюри выбрало 15 композиций, среди которых была и песня Элизы Колк, известной как Elysa, The Last to Know.

Англоязычная поп-баллада рассказывает о болезненном опыте, который оказался на обложке журнала. Тексты песни сильно напоминают скандал в личной жизни Кольк, который какое-то время обсуждался в прессе.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх