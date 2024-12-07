Илон Маск назвал самую большую угрозу для человечества

«Многие, в том числе умные люди, считают, что на Земле слишком много людей и население растет неконтролируемою. На самом деле все наоборот. Пожалуйста, посмотрите на статистику. Если люди не начнут рожать больше детей, цивилизация рухнет», - написал Маск.

Рождаемость в последние годы быстро снижается. Ранее опубликованные отчеты показывают, что, например, в Южной Корее рождаемость настолько низкая, что если эта тенденция не изменится, к 2750 году корейцы могут почти исчезнуть, сообщает Daily Star.

Прогнозы для всего мира также довольно пессимистичны: к концу этого века 93 процента стран, включая Великобританию и США, столкнутся с сокращением населения, если текущий тренд снижения рождаемости сохранится.

Так что, возможно, самый эффективный способ спасти мир - это меньше переживать о Третьей мировой войне и больше времени проводить в постели.​