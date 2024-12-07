«В какой момент организаторы Eesti Laul решили, что Espresso Macchiato заслуживает места в финале?» - задал вопрос кто-то в социальных сетях, имея в виду песню Томми Кэш. Иностранные фанаты недовольны частью песен, прошедших в финал.
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СМОТРИ И СЛУШАЙ ⟩ «Куча бесполезного г***а»: иностранные фанаты комментируют песни-финалисты Eesti Laul
«Я послушал песни Eesti Laul и сразу пожалел о своем решении, потому что это куча бесполезного г***а», - написал один из фанатов Евровидения в социальных сетях, комментируя песни этого года на Eesti Laul.