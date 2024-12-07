АРЕНДУЙ СЕБЕ МУЖЧИНУ В Сети набирает популярность новый тренд: «Это был лучший день в моей жизни!»

Американка Айя Мейрок поделилась своим необычным, но чрезвычайно позитивным опытом, когда она арендовала «для себя» 58-летнего японца Казуши Сакурая. Хотя идея может сначала показаться странной, Айя призналась, что это был один из лучших дней в ее жизни.
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Айя поделилась своим опытом в TikTok, объяснив, что использовала сервис Ossan Rental, который предлагает людям возможность арендовать пожилых мужчин в качестве спутников. «Это абсолютно безопасно и законно. Ничего странного или запрещенного здесь нет», - подтвердила она.