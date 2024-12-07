АРЕНДУЙ СЕБЕ МУЖЧИНУ В Сети набирает популярность новый тренд: «Это был лучший день в моей жизни!»

Американка Айя Мейрок поделилась своим необычным, но чрезвычайно позитивным опытом, когда она арендовала «для себя» 58-летнего японца Казуши Сакурая. Хотя идея может сначала показаться странной, Айя призналась, что это был один из лучших дней в ее жизни.