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АРЕНДУЙ СЕБЕ МУЖЧИНУ В Сети набирает популярность новый тренд: «Это был лучший день в моей жизни!»

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Фото статьи
Фото: kazoka/Shutterstock

Американка Айя Мейрок поделилась своим необычным, но чрезвычайно позитивным опытом, когда она арендовала «для себя» 58-летнего японца Казуши Сакурая. Хотя идея может сначала показаться странной, Айя призналась, что это был один из лучших дней в ее жизни.

Айя поделилась своим опытом в TikTok, объяснив, что использовала сервис Ossan Rental, который предлагает людям возможность арендовать пожилых мужчин в качестве спутников. «Это абсолютно безопасно и законно. Ничего странного или запрещенного здесь нет», - подтвердила она.

Новая глава в жизни Казуши

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