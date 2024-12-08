ГОРОСКОП НА 8 ДЕКАБРЯ Овнам не стоит спешить, а Львам придется потрудиться

Козерог

Отличный день для общения. Легко проходят даже разговоры, которых вы долго старались избежать, опасаясь, что все закончится ссорой. Становится ясно: люди понимают вас куда лучше, чем вы думали, да и союзников у вас куда больше, чем можно было предположить. К вашему мнению готовы прислушаться многие, даже те, кто прежде был к нему совершенно равнодушен. Хорошо складываются поездки, и неважно, как давно они были запланированы, смогли ли вы спокойно собраться в дорогу или делали это в спешке. Вдали от дома вероятны выгодные сделки и удачные покупки.

Водолей

Начало дня радует хорошими новостями. В это же время появляются отличные идеи, за осуществление которых вы немедленно беретесь с большим энтузиазмом. Помогают и старые друзья, и новые знакомые. Ваши планы порой кажутся окружающим совершенно гениальными, и никто не может остаться к ним равнодушным. Позже наступает подходящее время для возвращения к старым делам, нерешенным проблемам. Вы замечаете возможности, на которые раньше не обращали внимания, и не упускаете их. Это подходящее время для оформления документов, обращения в государственные организации.

Рыбы

Легкий удачный день, когда можно почти без усилий добиться того, что прежде казалось почти невозможным. Полезным оказывается то, чему вы научились давным-давно, охотно помогают старые друзья. Многие Рыбы находят неожиданное, но очень эффектное применение своим талантам. День отлично подходит для общения. Вас внимательно слушают даже те, кто обычно не интересуются тем, что говорят другие. Имейте в виду: сегодня вы не раз и не два окажетесь в центре внимания, и будьте готовы к тому, что рассматривать вас будут пристально. Новое знакомство может положить начало романтической истории.