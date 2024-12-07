«Искренне извиняется»: Томми Кэш допустил ошибку в рамках Eesti Laul

Рэп-артист Томми Кэш сейчас находится в мировом турне, которое охватывает Европу и Северную Америку. В то же время участвует в конкурсе Eesti Laul, где его песня была выбрана жюри в число 15 финалистов.

Все песни финалистов были опубликованы 6 декабря с музыкальными видеоклипами. Артист сообщил, что это совсем не тот клип. «По ошибке на Eesti Laul был загружен неправильный клип. Артист искренне извиняется перед фанатами и обещает скоро исправить ошибку», - отметил представитель Томми.

Возможно, что Томми Кэш не успел сделать эффектное видео для Espresso Macchiato, так как срок подачи музыкальных видеоклипов для Eesti Laul был 2 декабря. Теперь же артист сообщает, что у него есть второй клип, который он скоро покажет всем.

На YouTube-канале Томми Кэша музыкальное видео на песню Espresso Macchiato удалено.