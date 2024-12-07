ФОТО Бывшая первая ракетка Анетт Контавейт поделилась фотографиями с путешествия

Бывшая профессиональная теннисистка Анетт Контавейт (28) отправилась в путешествие в Испанию вместе с ребенком.

«На пару недель мы сбежали с семьей от этого холода и темноты!» - рассказала она в эфире программы Ringvaade вечером 5 декабря, отметив, что путешествие с ребенком оказалось не таким сложным, как она предполагала.

Во время поездки Контавейт делилась со своими подписчиками милыми фотографиями. В пятницу вечером она опубликовала пост, в котором попрощалась с солнечной Испанией. «До свидания, Испания. Спасибо, что была так добра к нам», - написала Контавейт в Instagram, приложив очаровательные снимки.

В путешествии Анетт сопровождала ее подруга Кейли Сюкияйнен. Судя по фотографиям, компания осталась очень довольна поездкой.

О рождении первенца Контавейт и ее партнер Брент Леписту сообщили в середине сентября. «Первая неделя с нашим Леоном Энцо Леписту. Так много любви!» - написала Анетт в социальных сетях.

В июле прошлого года первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт объявила, что завершает профессиональную теннисную карьеру из-за болей в спине. Несмотря на то, что Анетт призналась, что это решение далось ей очень тяжело, она нашла в этом и положительные стороны. «Теперь я могу быть дома и не должна каждую неделю путешествовать. Многие трудности, связанные с теннисом, остались позади», - отметила она.