«Это стало для меня неожиданностью!» - призналась шведская певица Анна Сален, вновь попавшая в конкурс Eesti Laul. Портал Elu24 выяснил, что изменилось в жизни Сален за три года после ее последнего участия в Eesti Laul и кого из конкурентов она хотела бы назвать своим лучшим другом.
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Певица, представлявшая Эстонию на «Евровидении»: «Заниматься творчеством опечаленной невозможно»
Шведская певица Анна Сален, представлявшая Эстонию на Евровидении в 2002 году, вернулась на конкурс Eesti Laul! В 2022 году она дошла до финала Eesti Laul с песней Champion, а в этом году пытается вновь завоевать сердца с композицией Love Me Low.