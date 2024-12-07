Певица, представлявшая Эстонию на «Евровидении»: «Заниматься творчеством опечаленной невозможно»

Шведская певица Анна Сален, представлявшая Эстонию на Евровидении в 2002 году, вернулась на конкурс Eesti Laul! В 2022 году она дошла до финала Eesti Laul с песней Champion, а в этом году пытается вновь завоевать сердца с композицией Love Me Low.

За последние три года в жизни Сален многое изменилось. «После того как я выступила с Champion, я снова представила себя эстонской аудитории. А после Eesti Laul 2022 у меня было много выступлений по всей Европе», - рассказала певица, намекая на то, что ее участие в Eesti Laul привлекло внимание зарубежных поклонников Евровидения. Благодаря этому у нее был очень успешный год.