Дочь Майкла Джексона выходит замуж

О помолвке стало известно благодаря новому посту девушки в Instagram: поздравляя любимого с днем рождения, она опубликовала серию фотографий, на одной из которых видно, что он делает ей предложение. Когда именно состоялась помолвка, Пэрис пока не уточнила.

«С днем рождения, мой сладкий. Делить жизнь вместе с тобой все эти последние несколько лет - не поддающийся описанию вихрь эмоций. Я не могла бы даже мечтать о человеке, который бы подходил мне лучше, чем ты. Спасибо за то, что позволяешь быть твоей. Я люблю тебя», - подписала Пэрис фотографии.

Джастин Лонг - музыкальный продюсер. Вместе с Пэрис его заметили в 2022 году. До этого романа у дочери покойного поп-короля была бурная личная жизнь: она много лет встречалась с Честером Кастэллоу, за которого якобы собиралась замуж в 2015 году, затем последовала череда коротких романов.

Последними серьезными отношениями до Лонга были отношения с музыкантом Габриэлем Гленном - они расстались в 2021 году, и Пэрис тяжело переживала разрыв.

Пэрис - единственная дочь Майкла Джексона. Помимо нее, у него остались два сына, Принс Джексон и Принс Бланкет Джексон II. Майкл Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет.