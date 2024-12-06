Оставила зловещее сообщение: самая красивая женщина Японии была найдена мертвой

По данным местных СМИ, 54-летнюю женщину нашли сидящей прямо и наклонившейся вперед в ванне. Столичное полицейское управление заявило, что существует вероятность того, что она утонула.

По данным полиции, Михо Накаяма могла умереть от внезапного приступа, или же от несчастного случая.

Госпожа Накаяма, которую поклонники ласково называют «Мипорин», наиболее известна по главной роли в фильме 1995 года «Любовное письмо», который получил международное признание и принес ей несколько наград за лучшую женскую роль.

На пике своей карьеры в 1980-х и 1990-х годах она считалась самой красивой женщиной Японии, завоевав поклонников как звезда многочисленных популярных телешоу, а также как певица в стиле J-pop .

Преданные поклонники продолжали ходить на ее концерты, и 6 декабря она должна была выступить на рождественском мероприятии в Осаке. Шоу было отменено до объявления о ее смерти, причиной которого было названо плохое самочувствие.

Когда она не вышла на работу, член ее команды отправился к госпоже Накаяме домой и обнаружил ее без сознания. Они вызвали скорую помощь, которая констатировала ее смерть на месте происшествия.

Сообщается, что вчера вечером она общалась со своей командой, а днем ранее она опубликовала в Instagram фотографию с выставки современного искусства в Токио, которую, по ее словам, она посетила в последние дни.