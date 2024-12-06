Принц Гарри объяснил, почему они с Меган Маркл никогда не уедут из США

Основной причиной, по его словам, является безопасность. «Мне очень нравится жить здесь и воспитывать здесь своих детей», - заявил он и добавил, что есть вещи, которые он вместе с детьми «несомненно, не смог бы делать в Великобритании».

Ранее он проиграл суд по делу о лишении его полицейской защиты за счет подданных.

Принц Гарри также отметил, что намерен «стать лучшим мужем и лучшим отцом, каким только может быть». В своей речи он высказался и о предложении на законодательном уровне запретить детьми пользоваться соцсетями, отметив, что это не имеет смысла, поскольку может привести к семейным ссорам и издевательствам в коллективе.

Он также прокомментировал слухи о расставании с женой, 43-летней Меган Маркл, которые часто появляются в сети.

«Судя по тому, что пишут о нас с Меган, мы раз десять покупали недвижимость и переезжали, а также уже раз десять развелись. За этими новостями трудно уследить, именно поэтому начинаешь их просто игнорировать. Больше всего мне жаль троллей: они так надеются на все это, а потом оказывается, что ничего не произошло. Так что мне их жаль», - сказал он.

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США в 2020 году, отказавшись от королевских обязанностей. С тех пор между принцем Гарри и его близкими родственниками напряженные отношения - в том​ числе из-за того, что Гарри и Меган публично рассказывают неприятные подробности о жизни в королевской семье.

Ранее стало известно, что пара приобрела недвижимость в Португалии после того, как нынешний король Великобритании и отец Гарри попросил их покинуть Фрогмор-коттедж в Виндзоре, который королева Елизавета II подарила им на свадьбу.