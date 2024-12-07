ГОРОСКОП НА 7 ДЕКАБРЯ Овнам трудно совладать с эмоциями, а Львам нужно сосредоточиться на важном

Стрелец

Трудно не поддаваться на провокации в начале дня. Это время, когда вы особенно остро реагируете на любые замечания в свой адрес, можете одинаково болезненно воспринимать и критику, и комплименты, сказанные от души. Но сложный период не продлится долго, уже через несколько часов эмоциональный фон становится более благоприятным. Вторая половина дня проходит плодотворно: вы отлично справляетесь со сложными делами, решаете вопросы, из-за которых в последнее время было немало переживаний и беспокойства. Вероятны денежные поступления.

Козерог

Благоприятный день для общения. Появляется масса дел и вопросов, которые хочется обсудить и со старыми знакомыми, и с теми, с кем вы впервые встретились совсем недавно. Какие-то разногласия могут возникнуть, но найти компромисс удастся быстро, и все будут этому рады. Любые дела стоит планировать на первую половину дня, поскольку позже вам станет сложнее сосредоточиться на них. Чем ближе вечер, тем более рассеянными вы становитесь, да и с желанием отложить все на потом становится сложнее бороться. Отдохните, вы это заслужили.

Водолей

Это не самый подходящий день для особенно сложных дел: сосредоточиться на них может быть тяжело. Вы чаще, чем обычно, отвлекаетесь, порой зацикливаетесь на мелочах, рискуя упустить нечто более важное. Хорошо, если рядом будет человек, способный подсказать, как лучше действовать. Хотя иногда возникают трудности, у вас не появляется желание бросить начатое. Наоборот, вы проявляете все больше настойчивости. Именно благодаря ей удается достичь блестящих результатов, преуспеть там, где не справились другие. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение, когда увидят, чего вы добились.

Рыбы

Отличный день для общения, знакомств, поиска союзников и единомышленников. Одинаково хорошо проходят деловые и личные встречи; вы неизменно находите верный тон, с полуслова понимаете и давних знакомых, и новых. Удается произвести хорошее впечатление даже на тех, кто обычно требователен и замечает только чужие недостатки. Благоприятен день и для учебы. Вы многое схватываете на лету, быстро разбираетесь в том, что раньше казалось сложным. Люди, обладающие большим и полезным жизненным опытом, охотно делятся им с вами.