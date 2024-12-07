Стоит начать день с самых важных дел: утром справиться с ними будет гораздо проще. Также до обеда полезно будет решить серьезные финансовые вопросы. Даже люди, обычно довольно легкомысленно относящиеся к деньгам, не станут тратить их на что попало, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 7 ДЕКАБРЯ ⟩ Овнам трудно совладать с эмоциями, а Львам нужно сосредоточиться на важном
Вторая половина дня лучше всего подходит для размышлений о будущем. Пусть вы не строите четких планов, а просто мечтаете о том, что все будет хорошо, – это тоже полезно. Могут появиться конкретные идеи, которые захочется реализовать в ближайшее время. Друзья охотно помогут в этом.
Овен
День, когда непросто будет совладать с эмоциями. Даже Овны, давно научившиеся держать себя в руках, сегодня более вспыльчивы, чем обычно, острее реагируют на любые происшествия, легко теряют равновесие, если что-то идет не так. При этом увереннее себя чувствуют те, кто точно знает, к чему стремится и чего хочет добиться. Не спешите делиться своими идеями. Дело не в том, что окружающие их не поддержат: просто вам сложно будет объяснить, почему вы предпочитаете действовать так, а не иначе. Подождите немного, соберитесь с мыслями, а потом приступайте к обсуждениям.
Телец
Вы сохраняете спокойствие, что бы ни происходило. Очень правильная позиция! Именно благодаря ей сегодня никто не сможет сбить вас с толку, заставить нервничать или волноваться. Многие Тельцы получат отличные советы, которым немедленно последуют. Заметного прогресса в делах добьются те, кто обратится за поддержкой к друзьям. На пути могут возникнуть трудности, но вы обязательно найдете способ их преодолеть. Не сдавайтесь, если что-то не получается сразу. К концу дня вы обязательно добьетесь того, к чему давно стремитесь.
Близнецы
Едва ли удастся даже самые простые вопросы обсудить с окружающими спокойно. Будет много горячих споров, и некоторые из них наверняка окажутся полезными: истина если и не родится, то будет очень близка к тому. Вам пригодится умение внимательно слушать даже тех, с кем вы обычно не согласны. Именно эти люди могут сказать что-то толковое и полезное. Благоприятный день для поездок. Даже если достичь поставленной цели не удастся, вы не пожалеете о том, что отправились в дорогу: будет много ярких эмоций, необычных встреч, неожиданных озарений.
Рак
День, когда действовать самостоятельно легко и приятно, а вот при попытках договориться с кем-то могут возникнуть трудности. Вас не всегда сразу понимают правильно даже старые знакомые, а уж новые и вовсе часто оказываются в замешательстве. Это не приводит к каким-то серьезным проблемам, но время на объяснения потратить приходится. Старайтесь серьезно относиться ко всему, за что беретесь. Легкомысленный подход к делам может привести к неудачам, даже если обстоятельства вроде бы складываются благоприятно. Особенно важна осторожность в решении финансовых вопросов.
Лев
Многое из того, что сегодня кажется серьезным и важным, на самом деле несущественно. День сложится гораздо удачнее, если вы будете помнить об этом, не станете переживать из-за пустяков и принимать близко к сердцу происшествия, не имеющие никакого значения. Сосредоточьтесь на важном: есть шанс успешно завершить дело, которому было отдано немало сил. Любые разговоры о работе нужно вести максимально терпеливо и сдержанно; только так вы сможете добиться нужного результата. В серьезных вопросах лучше полагаться на проверенных союзников, поскольку новые знакомые едва ли оправдают ваши ожидания.
Дева
Не так-то легко сохранять душевное равновесие: окружающие сегодня ведут себя не самым разумным образом, создают проблемы, решать которые приходится вам. За исправление чужих ошибок вы не всегда беретесь охотно, но в любом случае справляетесь с этим блестяще. Но общение может утомлять, и чаще, чем обычно, вам хочется побыть наедине с собой. Если первая половина дня будет практически полностью посвящена работе и решению финансовых вопросов, то во второй нужно будет переключиться на домашние заботы. Могут потребоваться небольшие расходы, чтобы решить какие-то бытовые проблемы.
Весы
Договориться с окружающими сегодня может быть сложнее, чем обычно. Но это не беда: вы и сами способны отлично справиться с любой сложной задачей. Возможность принимать решения, ни на кого не оглядываясь, не тратя время на обсуждения и споры, вдохновляет многих Весов, дарит представителям знака уверенность, которой прежде не хватало. Не спешите тратить деньги. Это определенно не лучший день для необязательных покупок, расходов, без которых можно обойтись. Вы рискуете расстаться со значительной суммой, хотя можно было бы сэкономить.
Скорпион
День отличных идей и смелых планов, реализация которых не заставит себя ждать. Вы оцениваете свои замыслы реалистично, не беретесь за то, с чем не сможете справиться. Помогает и умение разбираться в людях: благодаря ему вы находите самых надежных союзников, не полагаетесь на тех, кто не заслуживает доверия. Отправляясь на любые мероприятия, будьте готовы к тому, что окажетесь в центре внимания. Вас будут пристально изучать самые разные люди. Постарайтесь выглядеть безупречно: важно произвести благоприятное впечатление.
Стрелец
Трудно не поддаваться на провокации в начале дня. Это время, когда вы особенно остро реагируете на любые замечания в свой адрес, можете одинаково болезненно воспринимать и критику, и комплименты, сказанные от души. Но сложный период не продлится долго, уже через несколько часов эмоциональный фон становится более благоприятным. Вторая половина дня проходит плодотворно: вы отлично справляетесь со сложными делами, решаете вопросы, из-за которых в последнее время было немало переживаний и беспокойства. Вероятны денежные поступления.
Козерог
Благоприятный день для общения. Появляется масса дел и вопросов, которые хочется обсудить и со старыми знакомыми, и с теми, с кем вы впервые встретились совсем недавно. Какие-то разногласия могут возникнуть, но найти компромисс удастся быстро, и все будут этому рады. Любые дела стоит планировать на первую половину дня, поскольку позже вам станет сложнее сосредоточиться на них. Чем ближе вечер, тем более рассеянными вы становитесь, да и с желанием отложить все на потом становится сложнее бороться. Отдохните, вы это заслужили.
Водолей
Это не самый подходящий день для особенно сложных дел: сосредоточиться на них может быть тяжело. Вы чаще, чем обычно, отвлекаетесь, порой зацикливаетесь на мелочах, рискуя упустить нечто более важное. Хорошо, если рядом будет человек, способный подсказать, как лучше действовать. Хотя иногда возникают трудности, у вас не появляется желание бросить начатое. Наоборот, вы проявляете все больше настойчивости. Именно благодаря ей удается достичь блестящих результатов, преуспеть там, где не справились другие. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение, когда увидят, чего вы добились.
Рыбы
Отличный день для общения, знакомств, поиска союзников и единомышленников. Одинаково хорошо проходят деловые и личные встречи; вы неизменно находите верный тон, с полуслова понимаете и давних знакомых, и новых. Удается произвести хорошее впечатление даже на тех, кто обычно требователен и замечает только чужие недостатки. Благоприятен день и для учебы. Вы многое схватываете на лету, быстро разбираетесь в том, что раньше казалось сложным. Люди, обладающие большим и полезным жизненным опытом, охотно делятся им с вами.