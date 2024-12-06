Дочь Тома Круза Сури, которая отказалась от его фамилии, получила от отца большое наследство

«Она смогла получить к деньгам доступ, когда ей исполнилось 18 лет в апреле. Остальные деньги она получит, как только ей исполнится 30. Трастовый фонд был сформирован таким образом, чтобы она не получила все деньги сразу», - сообщает издание со ссылкой на источник. О каких суммах идет речь, не уточняется.

Такой же фонд создала и мать Сури, Кэти Холмс. «Кэти заботится о финансах и, конечно же, о благополучии своей дочери. Она хочет, чтобы та была хорошо обеспечена и у нее было высокое качество жизни».

С отцом Томом Крузом у Сури плохие отношения. После развода с Крузом в 2012 году Кэти Холмс получила единоличную опеку над дочерью, а Круз, несмотря на предоставленную ему возможность посещений, не виделся с ребёнком все эти годы. Сури не планирует общаться с отцом и после совершеннолетия. По сообщениям Mirror, дочь Тома Круза недавно отказалась от его фамилии и теперь носит имя Сури Ноэль. Ноэль является вторым именем Кэти Холмс.