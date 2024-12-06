ВИДЕО «Да, вечером меня распилят!» Украинские артисты привезли в Таллинн яркое цирковое шоу

Костюмы артистов щедро украшены блестящими камнями и стразами, их создавали украинские дизайнеры.

«Мы стараемся вкладываться в костюмы, - поясняет Мария и приводит в пример роскошное одеяние Фламинго-гольфиста. - В сказке Красная королева играла в крокет, а у нас - в гольф, так как крокет сложнее воспринимается. Новые костюмы есть у Кролика, у Шляпника, практически у всех персонажей - все это дизайнерская работа, созданная специально для шоу».

В гримерке мы встречаем помощницу иллюзиониста Алену, которую вечером распилят пополам. «Да, вечером меня распилят. Это больно и весело», - говорит артистка, гладя свой костюм, точнее, ту его часть, которая останется на нижней половине после иллюзионного трюка. Алена рассказывает, что платье для шоу сшила сама.

Прекрасная Алена, которую вечером распилят. Фото: Кадр из видео

Дарья Бубликова просит указать в репортаже ее фамилию: «Она у меня вкусная!» Актриса играет розового кролика, а не белого, как можно было бы ожидать.

«Меня больше всего впечатляет момент в конце, когда мы - все артисты, работавшие над шоу - выходим на поклон, и зритель начинает вставать и аплодировать. От этого у меня бегут мурашки по коже, потому что да, получилось, и все попали в нашу сказку!»

Во время войны артисты театра ELYSIUM съезжаются на гастроли со всей Европы, а кто-то приезжает из Украины. «К сожалению, в Украине не летают самолеты, поэтому мы добираемся в Европу на автобусе. Собираемся с цирковыми артистами, формируем полное шоу и выступаем уже на сцене», - говорит Дарья.

Кадр из представления Alice in Wonderland - Reloaded! Фото: Промо

В Эстонию труппа приехала на пике гастролей. Артисты уже сыграли 35 спектаклей, показав историю про Алису в Италии, Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. После Эстонии они отправятся в Латвию и Литву.

«Я до 18 лет жила за полярным кругом, в Мурманске. Но сейчас, путешествуя по Скандинавии, могу сказать, что таких горячих людей не встречала - каждый день стоячие овации, столько отзывов и восторга! Я влюбилась в страны Скандинавии и Балтии», - признается режиссер шоу Alice in Wonderland - Reloaded.

Кадр из представления Alice in Wonderland - Reloaded! Фото: Промо