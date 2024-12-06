В пятницу вечером, 6 декабря, в Таллинне пройдет танцевально-цирковое шоу Alice in Wonderland - Reloaded! Представление в рамках международных гастролей устраивает киевский театр ELYSIUM. Мы заглянули к ним утром, когда артисты только начали обустраивать сказочную страну в концертном зале Alexela.
ВИДЕО ⟩ «Да, вечером меня распилят!» Украинские артисты привезли в Таллинн яркое цирковое шоу
Впечатляющие костюмы, уникальная хореография, головокружительные цирковые трюки и завораживающие спецэффекты органично дополняют театральное действо. Все это ожидает зрителей вечером, а за кулисами уже с утра царит приподнятое настроение.
Иллюзионист Влад считает, что о его работе лучше не рассказывать, а показывать. Он демонстрирует небольшой фокус на камеру нашего оператора.
«Меня предупредили, что у вас тут очень рыбный город, но у нас не хватает времени сходить к Балтийскому морю, поэтому на репетициях ловим свою», - с этими словами иллюзионист достает из миниатюрной сумочки огромную рыбу.
В прошлом году театр ELYSIUM уже привозил в Таллинн спектакль про Алису. В этом году артисты приехали с еще более креативным продолжением. Главная особенность нового шоу - участие украинского акробатического дуэта, обладателей бронзовой награды самого масштабного и престижного циркового конкурса - Фестиваля в Монте-Карло.
«Это очень красивая сказка, которая собрала в себе практически всех персонажей Льюиса Кэрролла - она будет интересна и взрослым, и детям. У нас почти все номера - призеры Монте-Карло и других цирковых фестивалей», - рассказывает Мария, режиссер шоу. Она признается, что не может выделить любимый момент или трюк, так как все сделано с душой.
По словам режиссера, цирковые артисты работают без страховки. «Здесь не очень большая высота. Страховка обязательна, когда высота больше четырех метров, - говорит Мария, оглядывая потолок концертного зала Alexela. - Хотя здесь, возможно, чуть выше четырех метров…»
Костюмы артистов щедро украшены блестящими камнями и стразами, их создавали украинские дизайнеры.
«Мы стараемся вкладываться в костюмы, - поясняет Мария и приводит в пример роскошное одеяние Фламинго-гольфиста. - В сказке Красная королева играла в крокет, а у нас - в гольф, так как крокет сложнее воспринимается. Новые костюмы есть у Кролика, у Шляпника, практически у всех персонажей - все это дизайнерская работа, созданная специально для шоу».
В гримерке мы встречаем помощницу иллюзиониста Алену, которую вечером распилят пополам. «Да, вечером меня распилят. Это больно и весело», - говорит артистка, гладя свой костюм, точнее, ту его часть, которая останется на нижней половине после иллюзионного трюка. Алена рассказывает, что платье для шоу сшила сама.
Дарья Бубликова просит указать в репортаже ее фамилию: «Она у меня вкусная!» Актриса играет розового кролика, а не белого, как можно было бы ожидать.
«Меня больше всего впечатляет момент в конце, когда мы - все артисты, работавшие над шоу - выходим на поклон, и зритель начинает вставать и аплодировать. От этого у меня бегут мурашки по коже, потому что да, получилось, и все попали в нашу сказку!»
Во время войны артисты театра ELYSIUM съезжаются на гастроли со всей Европы, а кто-то приезжает из Украины. «К сожалению, в Украине не летают самолеты, поэтому мы добираемся в Европу на автобусе. Собираемся с цирковыми артистами, формируем полное шоу и выступаем уже на сцене», - говорит Дарья.
В Эстонию труппа приехала на пике гастролей. Артисты уже сыграли 35 спектаклей, показав историю про Алису в Италии, Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. После Эстонии они отправятся в Латвию и Литву.
«Я до 18 лет жила за полярным кругом, в Мурманске. Но сейчас, путешествуя по Скандинавии, могу сказать, что таких горячих людей не встречала - каждый день стоячие овации, столько отзывов и восторга! Я влюбилась в страны Скандинавии и Балтии», - признается режиссер шоу Alice in Wonderland - Reloaded.