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ВИДЕО «Да, вечером меня распилят!» Украинские артисты привезли в Таллинн яркое цирковое шоу

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В пятницу вечером, 6 декабря, в Таллинне пройдет танцевально-цирковое шоу Alice in Wonderland - Reloaded! Представление в рамках международных гастролей устраивает киевский театр ELYSIUM. Мы заглянули к ним утром, когда артисты только начали обустраивать сказочную страну в концертном зале Alexela.

Впечатляющие костюмы, уникальная хореография, головокружительные цирковые трюки и завораживающие спецэффекты органично дополняют театральное действо. Все это ожидает зрителей вечером, а за кулисами уже с утра царит приподнятое настроение.

Иллюзионист Влад считает, что о его работе лучше не рассказывать, а показывать. Он демонстрирует небольшой фокус на камеру нашего оператора.

«Меня предупредили, что у вас тут очень рыбный город, но у нас не хватает времени сходить к Балтийскому морю, поэтому на репетициях ловим свою», - с этими словами иллюзионист достает из миниатюрной сумочки огромную рыбу.

Иллюзионист показывает фокус со своей помощницей.
Иллюзионист показывает фокус со своей помощницей. Фото: Кадр из видео

В прошлом году театр ELYSIUM уже привозил в Таллинн спектакль про Алису. В этом году артисты приехали с еще более креативным продолжением. Главная особенность нового шоу - участие украинского акробатического дуэта, обладателей бронзовой награды самого масштабного и престижного циркового конкурса - Фестиваля в Монте-Карло.

«Это очень красивая сказка, которая собрала в себе практически всех персонажей Льюиса Кэрролла - она будет интересна и взрослым, и детям. У нас почти все номера - призеры Монте-Карло и других цирковых фестивалей», - рассказывает Мария, режиссер шоу. Она признается, что не может выделить любимый момент или трюк, так как все сделано с душой.

Режиссер спектакля Мария.
Режиссер спектакля Мария. Фото: Кадр из видео

По словам режиссера, цирковые артисты работают без страховки. «Здесь не очень большая высота. Страховка обязательна, когда высота больше четырех метров, - говорит Мария, оглядывая потолок концертного зала Alexela. - Хотя здесь, возможно, чуть выше четырех метров…»

Костюмы артистов щедро украшены блестящими камнями и стразами, их создавали украинские дизайнеры.

«Мы стараемся вкладываться в костюмы, - поясняет Мария и приводит в пример роскошное одеяние Фламинго-гольфиста. - В сказке Красная королева играла в крокет, а у нас - в гольф, так как крокет сложнее воспринимается. Новые костюмы есть у Кролика, у Шляпника, практически у всех персонажей - все это дизайнерская работа, созданная специально для шоу».

В гримерке мы встречаем помощницу иллюзиониста Алену, которую вечером распилят пополам. «Да, вечером меня распилят. Это больно и весело», - говорит артистка, гладя свой костюм, точнее, ту его часть, которая останется на нижней половине после иллюзионного трюка. Алена рассказывает, что платье для шоу сшила сама.

Прекрасная Алена, которую вечером распилят.
Прекрасная Алена, которую вечером распилят. Фото: Кадр из видео

Дарья Бубликова просит указать в репортаже ее фамилию: «Она у меня вкусная!» Актриса играет розового кролика, а не белого, как можно было бы ожидать.

«Меня больше всего впечатляет момент в конце, когда мы - все артисты, работавшие над шоу - выходим на поклон, и зритель начинает вставать и аплодировать. От этого у меня бегут мурашки по коже, потому что да, получилось, и все попали в нашу сказку!»

Во время войны артисты театра ELYSIUM съезжаются на гастроли со всей Европы, а кто-то приезжает из Украины. «К сожалению, в Украине не летают самолеты, поэтому мы добираемся в Европу на автобусе. Собираемся с цирковыми артистами, формируем полное шоу и выступаем уже на сцене», - говорит Дарья.

Кадр из представления Alice in Wonderland - Reloaded!
Кадр из представления Alice in Wonderland - Reloaded! Фото: Промо

В Эстонию труппа приехала на пике гастролей. Артисты уже сыграли 35 спектаклей, показав историю про Алису в Италии, Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. После Эстонии они отправятся в Латвию и Литву.

«Я до 18 лет жила за полярным кругом, в Мурманске. Но сейчас, путешествуя по Скандинавии, могу сказать, что таких горячих людей не встречала - каждый день стоячие овации, столько отзывов и восторга! Я влюбилась в страны Скандинавии и Балтии», - признается режиссер шоу Alice in Wonderland - Reloaded.

Кадр из представления Alice in Wonderland - Reloaded!
Кадр из представления Alice in Wonderland - Reloaded! Фото: Промо
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