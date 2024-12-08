НЕ ТОЛЬКО ЕЛКА «Главное – не переборщить!» Таллиннская художница показала, как украсить дом к праздникам

Чтобы узнать все секреты и особенности изготовления рождественского венка, мы обратились к Виктории Кольцовой, художнице и директору студии Viktoria Art.

Хоть натуральный хвойный венок отлично подходит в качестве заготовки, художница все же предпочитает искусственный из-за его долголетия. Для украшения венка подойдут различные игрушки или рождественские атрибуты.

«Мы будем украшать шарами, бантами, гномиками, шишками. Прежде чем клеить, стоит скомпоновать все украшения на венке и если результат нам понравится, то уже браться за клеевой пистолет», - отмечает Виктория.

«Главное - не переборщить с украшениями», - Виктория Кольцова. Фото: Konstantin Sednev

Клеевой пистолет прост в обращении, а сам клей быстро застывает, буквально за 5-10 минут. «Когда вы делаете венок, то главное - не переборщить с украшениями. Не забывайте, что саму елочку должно быть видно», - напоминает она.

Цвета лучше выбирать яркие, чтобы был контраст. Так, с зеленым и красным отлично сочетается оранжевый.

В венки принято вплетать разные травы и веточки других деревьев и кустарников, причем у каждой есть свое символическое значение: можжевельник - для долгой жизни и крепкой связи с предками, лаванда и шалфей - для крепкого здоровья, тимьян - для храбрости, кедр - для силы, сосновые шишки - для богатства и процветания, ягоды боярышника - для радости, а омела - для любви.

«Сам венок, то есть круг - это символ бесконечной божественной любви. Идея зажжения свечей в венке соотносилась с надеждой на свет в мире», - рассказывает руководительница художественной студии.