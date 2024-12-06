«Он очень хочет быть публичным»: певец Melovin рассказал, как узнал об изменах своего бойфренда

«Это были отношения с парнем. Они закончились в мае. Просто увидел, что он сидел в приложении, а там десять переписок с людьми. Были и встречи, и шесть партнеров одновременно, - сказал он. - Я еще тот Шерлок, и меня обманывать не имеет смысла».

Melovin заявил, что его экс-партнер не был публичным человеком. «Он очень хочет быть публичным», - добавил артист.

По словам певца, он не называет имя экс-возлюбленного, так как не хочет разрушать его жизнь, пишет Гордон.

«Не хочу разрушать жизнь человеку, как он разрушил мне», – объяснил Melovin.

Летом 2021 года певец совершил каминг-аут, заявив о своей бисексуальности. В октябре 2024 года Melovin признался, что в течение последних двух лет состоял в отношениях. Он отметил, что расстался с партнером, узнав о его измене. Артист тогда не уточнял пол своего избранника.