Переехавший из Украины в Эстонию Олег работает в такси около четырех лет. Что только не происходило с ним за это время на работе. Но некоторых пассажирок он не забудет никогда...
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Таллиннский таксист рассказал о домогательстве со стороны пассажирки: «Села на переднее сиденье и стала меня трогать»
Олег переехал из Украины в Эстонию около пяти лет назад. Год он проработал на заводе, а затем устроился водителем такси. «Меня знакомые звали, но я сперва отказывался, потому что боялся, - говорит он. - Знаете, у нас, в Украине всякое бывает. Я там просто уже работал как-то в такси».