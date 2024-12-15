Таллиннский таксист рассказал о домогательстве со стороны пассажирки: «Села на переднее сиденье и стала меня трогать»

Олег переехал из Украины в Эстонию около пяти лет назад. Год он проработал на заводе, а затем устроился водителем такси. «Меня знакомые звали, но я сперва отказывался, потому что боялся, - говорит он. - Знаете, у нас, в Украине всякое бывает. Я там просто уже работал как-то в такси».