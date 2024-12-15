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Таллиннский таксист рассказал о домогательстве со стороны пассажирки: «Села на переднее сиденье и стала меня трогать»

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Что только не случалось с Олегом на его работе. Снимок иллюстративный.
Что только не случалось с Олегом на его работе. Снимок иллюстративный. Фото: Maria Sbytova/Shutterstock

Переехавший из Украины в Эстонию Олег работает в такси около четырех лет. Что только не происходило с ним за это время на работе. Но некоторых пассажирок он не забудет никогда...

Олег переехал из Украины в Эстонию около пяти лет назад. Год он проработал на заводе, а затем устроился водителем такси. «Меня знакомые звали, но я сперва отказывался, потому что боялся, - говорит он. - Знаете, у нас, в Украине всякое бывает. Я там просто уже работал как-то в такси». 

Карьеру водителя Олег начал с работы в Yandex Taxi, где сполна прочувствовал, насколько это непростая профессия. «Хорошее место было - Yandex Taxi... Зарплата, отношение к сотрудникам... Но пассажиры, которые иногда попадались...» - вспоминает он.

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