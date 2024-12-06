ЧТО СТАЛО С ДЕНЬГАМИ? Предприниматель Урмас Сыырумаа о пожертвовании эстонскому музыканту: вся эта ситуация оставила неприятное послевкусие

То, что счета, выставленные мексиканской больницей, постоянно менялись, а ситуация становилась все более запутанной, стало ясно довольно быстро. Через две недели после сердечного приступа глава отдела рассмотрения ущерба страховой фирмы BTA Евгений Максин заявил, что хотя изначально больница упоминала сумму около 100 000 евро за две операции, позже она выставила счет почти на 500 000 евро.

Говоря о переводе, который сделал Урмас Сыырумаа, Раадик отметил, что хочет вернуть ему эти деньги: «В ту ночь, когда ситуация была крайне сложной, он был тем человеком, у которого была возможность помочь... Это было невероятно важно, и, конечно, я хочу вернуть ему деньги».

В знак благодарности всем, кто протянул ему руку помощи, Раадик 21 декабря организует благотворительный концерт в концертном зале Alexela. «Урмас сказал, что в это время его не будет в Эстонии, и он, к сожалению, не сможет прийти», - рассказал Раадик, добавил: «Конечно, я хочу вернуть ему деньги».

Когда Урмаса Сыырумаа попросили прокомментировать скандал, разгоревшийся сегодня, он первым делом сказал: «К сожалению, вся эта ситуация оставила неприятное послевкусие...»

Сыырумаа вспоминает, что, когда его попросили помочь с операцией известного музыканта, он ни на мгновение не усомнился в необходимости помощи.