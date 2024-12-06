Два года назад общественность шокировала новость о том, что композитор и музыкант Тыну Раадик перенес инфаркт в Мексике. Ему требовалась срочная операция, но больница отказалась ее проводить до тех пор, пока не будет получена необходимая сумма. Большую помощь в этой ситуации оказал Урмас Сыырумаа, который теперь ждет возврата обещанной ему суммы, превышающей 40 000 евро. «Конечно, я хочу вернуть ему эти деньги», - подтверждает музыкант.
ЧТО СТАЛО С ДЕНЬГАМИ? ⟩ Предприниматель Урмас Сыырумаа о пожертвовании эстонскому музыканту: вся эта ситуация оставила неприятное послевкусие
В январе 2022 года приемная дочь Тыну Раадика обратилась через социальные сети с просьбой собрать 75 000 евро на операцию для музыканта. Благодаря щедрым пожертвованиям нужная сумма была собрана всего за три часа.
Однако, помимо этих средств, большую помощь оказал Урмас Сыырумаа, который перевел мексиканской больнице дополнительные 75 000 долларов для проведения операции. По словам Раадика, больница отказывалась начинать операцию до тех пор, пока вся сумма в 150 000 евро не будет переведена.
Из этой суммы 10 000 евро Сыырумаа внес в качестве личного пожертвования, а остальную сумму, как утверждается, организаторы сбора обещали вернуть, если страховая компания компенсирует расходы.
Путаница с деньгами
Как сообщает Kroonika, страховая фирма BTA первоначально получила счет от больницы на сумму более 280 000 долларов, но финальная сумма составила 110 000 евро, которые были полностью оплачены страховой, подтвердил руководитель отдела рассмотрения ущерба BTA Евгений Максин. Несмотря на это, Сыырумаа, который перевел 70 408 евро, на данный момент получил обратно только 19 800 евро. С учетом его личного пожертвования в 10 000 евро, ему все еще должны 40 608 евро.
Тыну Раадик сообщил Kroonika, что больница при выписке все же потребовала 250 000 долларов. То есть страховая компания оплатила 150 000 евро, Урмас Сыырумаа - 75 000 евро, а также была использована значительная часть денег пожертвований.
Он подтвердил это и редакции: «В конце концов больница запросила все-таки гораздо больше, сумма постоянно менялась», - отметил Раадик. «Сначала говорили, что страховка на 150 000 евро, оформленная на меня, покроет операцию, но потом суммы стали только расти. Вот на это деньги и ушли».
То, что счета, выставленные мексиканской больницей, постоянно менялись, а ситуация становилась все более запутанной, стало ясно довольно быстро. Через две недели после сердечного приступа глава отдела рассмотрения ущерба страховой фирмы BTA Евгений Максин заявил, что хотя изначально больница упоминала сумму около 100 000 евро за две операции, позже она выставила счет почти на 500 000 евро.
Говоря о переводе, который сделал Урмас Сыырумаа, Раадик отметил, что хочет вернуть ему эти деньги: «В ту ночь, когда ситуация была крайне сложной, он был тем человеком, у которого была возможность помочь... Это было невероятно важно, и, конечно, я хочу вернуть ему деньги».
В знак благодарности всем, кто протянул ему руку помощи, Раадик 21 декабря организует благотворительный концерт в концертном зале Alexela. «Урмас сказал, что в это время его не будет в Эстонии, и он, к сожалению, не сможет прийти», - рассказал Раадик, добавил: «Конечно, я хочу вернуть ему деньги».
Когда Урмаса Сыырумаа попросили прокомментировать скандал, разгоревшийся сегодня, он первым делом сказал: «К сожалению, вся эта ситуация оставила неприятное послевкусие...»
Сыырумаа вспоминает, что, когда его попросили помочь с операцией известного музыканта, он ни на мгновение не усомнился в необходимости помощи.
«Дело было не в переводе денег на счет. Это может сделать каждый, но нужно было физически доставить всю сумму в этот маленький мексиканский городок и положить ее на стол в больнице. В этом и заключалась вся суть дела, а не в переводе», - рассказывает предприниматель. Он уточнил, что необходимая сумма была доставлена в Мексику наличными. На вопрос, как ему удалось организовать это за такое короткое время, он ответил: «Ну вот, удалось! Это был вопрос жизни и смерти. Кроме того, говорили, что у Раадика есть страховка, а люди его поддержат, так что деньги обязательно вернутся!»
Сыырумаа внес от себя 10 000 евро, а остальную сумму действительно рассчитывал получить обратно, как ему и обещали.
«К сожалению, до сих пор мне не удалось связаться ни с Юку-Калле Райдом, ни с Анни», - отметил Сыырумаа, добавив, что именно с ними он обсуждал вопрос доставки денег. На вопрос, удалось ли ему встретиться или поговорить с ними после того, как скандал вокруг благотворительных средств для Раадика разгорелся, предприниматель ответил с тяжелым вздохом: «К сожалению, нет. Они до сих пор со мной не связались».
Сыырумаа отметил, что не хочет травмировать Тыну Раадика перед Рождеством, особенно учитывая его тяжелое состояние здоровья. Однако он считает, что Райду и Анни следовало сдержать свое слово. Предприниматель добавил, что не собирается добиваться возврата денег, но признался, что в некотором смысле разочаровался в благотворительности.
«В последнее время я действительно меньше склонен делать пожертвования, потому что вся эта ситуация оставила неприятное послевкусие. Теперь я гораздо тщательнее выбираю, кому и куда даю деньги», - сказал он, добавив ещё одну деталь: «В целом у меня вызывают вопросы расходы на операцию. Я десятки раз пересчитывал в уме и понимаю, что такая операция не могла стоить более 20 000 евро. Если бы это было иначе, ее было бы дешевле провести в Швейцарии!»
Сыырумаа пожелал всем счастливого Рождества и выразил сожаление по поводу случившегося.
Редакция обратилась за комментарием к Юку-Калле Райду, который и просил о помощи Урмаса Сыырумаа, но тот пока не ответил на звонок и сообщение.