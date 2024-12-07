ВАЖНА И ДАТА! Специалист по фэншуй показала жителям Эстонии, куда поставить елку, чтобы привлечь удачу в 2025 году

Чтобы 2025 год принес удачу, любовь и достаток, следует установить украшенную елку в правильное место. Фэншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну специально для портала Limon.ee рассказывает и показывает, как это правильно сделать.
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Ольга Кирну объясняет: место установки рождественской елки становится на месяц активным пространством в доме, поэтому лучше выбрать место, где находится благоприятная энергия, и с помощью елочки усилить ее поток.