ВАЖНА И ДАТА! Специалист по фэншуй показала жителям Эстонии, куда поставить елку, чтобы привлечь удачу в 2025 году

Чтобы 2025 год принес удачу, любовь и достаток, следует установить украшенную елку в правильное место. Фэншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну специально для портала Limon.ee рассказывает и показывает, как это правильно сделать.