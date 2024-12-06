Ветеринар рассказала, какие новогодние украшения могут навредить котам и собака

Пока мы все заняты украшением своих домов к Рождеству и Новому году, эта предпраздничная суета может таить в себе потенциально смертельную опасность для наших питомцев. Ветеринар предупреждает владельцев домашних животных, что рождественские украшения могут быть опасными и даже токсичными.

Ветеринар Ребекка Макмиллиан из Глостершира рассказала, что опасность для собак и котов таится как в шоколаде из адвент-календарей, так и в мишуре для елок. Она дала несколько важных советов о том, как мы можем обеспечить безопасность наших питомцев.

Рождественские елки и мишура

Когда дело доходит до выбора между настоящими и искусственными деревьями, натуральный вариант может показаться более привлекательным, но он может подвергнуть вашего питомца серьезному риску.

«Искусственные деревья безопаснее для домашних животных, чем настоящие», - объясняет доктор Макмиллан. По ее словам, настоящие ели и сосны высыхают и сбрасывают иголки, которые могут застрять в подушечках лап и поранить язык и десна, если, например, собака попробует пожевать ветки.

«Сок деревьев также может вызвать проблемы, если его лизнуть, например, чрезмерное слюнотечение и расстройство желудка», - отмечает ветеринар. Даже вода, в которую ставят живые ели, чтобы они дольше радовали взор, может быть опасна, ведь в ней могут содержаться пестициды, консерванты или древесный сок, что может вызвать расстройство пищеварения, если их съест ваш питомец.