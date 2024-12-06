В рейтинге от Euromonitor International уже четвертый год подряд самым привлекательным городом признан Париж. В 2024 году его посетили более 17 миллионов туристов. В тройку лидеров также вошли также Мадрид и Токио.
Самые популярные города среди туристов в 2024 году: какое место досталось Таллинну?
При определении популярности учитывались несколько показателей. Среди них экономическая и деловая активность, туризм и безопасность, устойчивое развитие, привлекательность и потенциал городов, пишет Фокус.
Всего в этом году в десятке лучших направлений доминируют шесть европейских городов. Также отмечается рост количества неевропейских направлений. В частности, Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрировал высокие позиции: Токио занимает третье место, Сидней - восьмое, Сингапур - девятое. Единственным городом США в десятке лучших стал Нью-Йорк - он на шестом месте.
Топ десять самых популярных городов в мире за 2024 год:
- Париж
- Мадрид
- Токио
- Рим
- Милан
- Нью-Йорк
- Амстердам
- Сидней
- Сингапур
- Барселона
Таллинну же досталось 91 место в рейтинге. Хельсинки оказалась на 49 месте, а Вильнюс на 97.