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Самые популярные города среди туристов в 2024 году: какое место досталось Таллинну?

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Туристы. Снимок иллюстративный.
Туристы. Снимок иллюстративный. Фото: Drazen Zigic/shutterstock

В рейтинге от Euromonitor International уже четвертый год подряд самым привлекательным городом признан Париж. В 2024 году его посетили более 17 миллионов туристов. В тройку лидеров также вошли также Мадрид и Токио.

При определении популярности учитывались несколько показателей. Среди них экономическая и деловая активность, туризм и безопасность, устойчивое развитие, привлекательность и потенциал городов, пишет Фокус.

Всего в этом году в десятке лучших направлений доминируют шесть европейских городов. Также отмечается рост количества неевропейских направлений. В частности, Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрировал высокие позиции: Токио занимает третье место, Сидней - восьмое, Сингапур - девятое. Единственным городом США в десятке лучших стал Нью-Йорк - он на шестом месте.

Топ десять самых популярных городов в мире за 2024 год:

  1. Париж
  2. Мадрид
  3. Токио
  4. Рим
  5. Милан
  6. Нью-Йорк
  7. Амстердам
  8. Сидней
  9. Сингапур
  10. Барселона

 Таллинну же досталось 91 место в рейтинге. Хельсинки оказалась на 49 месте, а Вильнюс на 97. 

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