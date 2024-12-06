ФОТО «Мой восторг разделяют не все!»: Эстонский дизайнер Диана Денисова о главном цвете 2025 года

Американский институт цвета Pantone 5 декабря объявил главный цвет 2025 года. Им стал Mocha Mousse («Мокко Мусс»). В Pantone отметили, что это согревающий коричневый оттенок, напоминающий о восхитительных свойствах шоколада и кофе.

«Как же мне нравится выбор Института Pantone! - восклицает Диана Денисова. - Но уверена, мой восторг по поводу цвета 2025 года, "Мокко Мусс", разделяют далеко не все».

Презентация цвета «Мокко Мусс». Фото: Pantone

По статистике, коричневый - один из самых нелюбимых цветов. Многие считают его скучным, приземленным и даже отталкивающим. Однако Диана Денисова предлагает взглянуть на этот цвет под другим углом.

«Давайте вспомним шоколад, корицу, пирожное "Картошка", утренний кофе, нежнейший шоколадный мусс… - мечтательно перечисляет Денисова. - Именно оттенок этого мусса Pantone и назвал цветом года!»

Диана Денисова умеет носить коричневый цвет ярко! Фото: Erlend Štaub

Специалисты Института считают, что Mocha Mousse - это честный цвет. Он аутентичен, естественен. Это цвет, который мы видим в природе, и мы знаем, что он настоящий.

«Изысканный и сочный, но в то же время непритязательный и классический, Pantone 17-1230 Mocha Mousse расширяет наше представление о коричневых оттенках - от скромного и приземленного до вдохновляющего и роскошного», - отметила в интервью Леатрис Айсман, исполнительный директор Института цвета Pantone.

Ну кто сказал, что коричневый - скучный? Главное - уметь его правильно сочетать с другими оттенками! Фото: Карина Ваус

Кстати, оттенки коричневого уже несколько лет занимают заметное место в коллекциях многих брендов. «А цвет 2025 года, как мне кажется, связан с домом, уютом, семейным ужином, чашкой теплого какао в руках любимого человека, - перечисляет Диана Денисова. - И он… вкусный, правда же? Пусть в наш новый год с этим цветом придёт как можно больше теплых, добрых и сладких моментов. А главное - настоящих!»

Дизайнер Диана Денисова говорит, что всегда любила коричневый цвет. Фото: Карина Ваус