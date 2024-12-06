Николь Кидман впервые за длительное время показала, как выглядит ее дочь от суррогатной матери

Знаменитость с 13-летней Фейт посетила​ светское мероприятие. Они вместе появились на Hollywood Reporter Women in Entertainment - событие, посвященное известным женщинам в развлекательной сфере.​

57-летняя Николь Кидман надела черное длинное платье с голубым воротничком. Образ актриса дополнила массивными серьгами. Тем временем младшая дочь знаменитости выбрала для светского мероприятия белый костюм с черными элементами. К слову, это первый совместный выход матери и дочери в свет за довольно длительное время.

Отметим, Николь Кидман и Кит Урбан, которые живут в браке с 2006 года, воспитывают двоих общих детей. В 2008 году актриса родила дочь Сандей. Уже в 2010 году с помощью суррогатного материнства на свет появилась Фейт.

Кроме того, Николь Кидман, когда была в браке с актером Томом Крузом, усыновила двоих детей - дочь Изабеллу и сына Коннора. Правда, они многие годы практически не общаются.