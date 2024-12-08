ОКОЛОСМЕРТНЫЙ ОПЫТ Женщина, побывавшая на грани жизни и смерти, рассказала, что она видела

В возрасте 35 лет у Пэм Рейнольдс обнаружили крупную аневризму мозга, требовавшую сложной и рискованной операции. В ходе процедуры температуру ее тела понизили до десяти градусов, остановили сердцебиение и дыхание, а кровь была выведена из мозга. Ее глаза закрыли лентой, а в уши вставили специальные заглушки, чтобы убедиться, что мозг неактивен, сообщает UniLad.

Позже Пэм утверждала, что во время операции она испытала нечто необъяснимое - она вышла из своего тела и наблюдала за действиями хирургов сверху. «Я помню, как смотрела вниз на свое тело и понимала, что это я, но это не вызывало у меня никаких особых эмоций», - рассказала Рейнольдс. «Я чувствовала себя так, словно сидела на плече одного из врачей и наблюдала за ходом операции».

Она описала инструмент, который был в руках хирурга, и который больше напоминал ей сверло, чем пилу: «Инструменты выглядели как те, которые использовал мой отец, когда я была ребенком».

Встреча с потусторонним миром

Пэм также вспомнила встречу со своим покойным дядей, который стал ее проводником в этом странном и необъяснимом существовании. Дядя убедил ее вернуться в свое тело, хотя Рейнольдс совсем этого не хотела. «Я не хотела возвращаться в свое тело, потому что оно казалось мне таким безжизненным и чужим», - призналась она. «Но мой дядя помог и направил меня обратно».

История Пэм Рейнольдс привлекла большое внимание, но также вызвала критику. Скептики утверждают, что ее переживания могут быть связаны с состоянием, при котором пациент, несмотря на общую анестезию, частично осознает детали операции и может вспоминать их позже.

Однако другие считают, что опыт Рейнольдс указывает на нечто более глубокое и необъяснимое - на вопрос, что происходит с нашим сознанием после смерти.

История Пэм Рейнольдс продолжает вдохновлять и интриговать людей по всему миру, задавая важные вопросы о жизни, смерти и сознании. Было ли это просто реакцией мозга или настоящим взглядом в потусторонний мир? Ответы на эти вопросы все еще ищут.