ФОТО «​Судьбоносная поездка состоялась!»​ Эстонский музыкант, состоявший в отношениях с мужчиной, в прямом эфире сделал предложение возлюбленной

Если еще на прошлой неделе Кердо Мёльдер и Диана Клас объявили, что начинают совместно исследовать мир, то теперь пара обручилась в Венеции! «Свадебные колокола зазвонят уже скоро, сейчас у нас уже "спор" о том, как и где все организовать», - рассказал Мёльдер изданию Elu24.