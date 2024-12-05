Если еще на прошлой неделе Кердо Мёльдер и Диана Клас объявили, что начинают совместно исследовать мир, то теперь пара обручилась в Венеции! «Свадебные колокола зазвонят уже скоро, сейчас у нас уже "спор" о том, как и где все организовать», - рассказал Мёльдер изданию Elu24.
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ФОТО ⟩ «Судьбоносная поездка состоялась!» Эстонский музыкант, состоявший в отношениях с мужчиной, в прямом эфире сделал предложение возлюбленной
«Наша судьбоносная поездка состоялась!» - заявил музыкант Кердо Мёльдер в прямом эфире на своей странице в TikTok, сообщив, что обручился со своей возлюбленной Дианой Клас.