В Нью-Йорке зажгли самую известную рождественскую елку в мире: какая она в этом году

Рождественская ель возле Рокфеллер-центра. Фото: CAITLIN OCHS

В этом году главная рождественская елка украшена пятьюдесятью тысячами разноцветных огней и увенчана короной с тремя миллионами кристаллов Swarovski.

Гигантская норвежская ель высотой 23 метра была срублена в прошлом месяце в Уэст-Стокбридже, в Массачусетсе. Это первая с 1959 года главная елка из этого штата.

Елка будет гореть с 5 утра до полуночи до середины января. А в канун Рождества она будет гореть 24 часа. После окончания праздничного сезона дерево будет использовано в качестве пиломатериала для Habitat for Humanity.

Рождественская ель возле Рокфеллер-центра. Фото: CAITLIN OCHS