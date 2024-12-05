В Нью-Йорке возле Рокфеллер-центра зажгли самую известную рождественскую елку в мире. На церемонию открытия собрались толпы людей, передает Independent, пишет Униан.
В Нью-Йорке зажгли самую известную рождественскую елку в мире: какая она в этом году
В этом году главная рождественская елка украшена пятьюдесятью тысячами разноцветных огней и увенчана короной с тремя миллионами кристаллов Swarovski.
Гигантская норвежская ель высотой 23 метра была срублена в прошлом месяце в Уэст-Стокбридже, в Массачусетсе. Это первая с 1959 года главная елка из этого штата.
Елка будет гореть с 5 утра до полуночи до середины января. А в канун Рождества она будет гореть 24 часа. После окончания праздничного сезона дерево будет использовано в качестве пиломатериала для Habitat for Humanity.