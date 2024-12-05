Институт Pantone выбрал цвет 2025 года

«17-1230 Mocha Mousse - теплый, насыщенный коричневый оттенок. Он ассоциируется с достатком, чувственностью и успокаивающей теплотой, что отражает наше стремление к комфорту и простым удовольствиям», - пояснили в пресс-службе.

Pantone традиционно выбирает цвет предстоящего года, чтобы отразить мировые тенденции в культуре. Эксперты института анализируют данные из разных сфер деятельности человека, изучают социокультурные изменения. За основу берутся тренды подиумов, тенденции в соцсетях, стритстайл, выставки, выходы в свет голливудских звезд.

В 2024 году цветом года был признан один из оттенков красного - Viva Magenta.