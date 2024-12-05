Рианна представила праздничный кампейн своего бренда Savage x Fenty. На снимках 36-летняя певица позирует с длинными волосами в нижнем белье и чулках в сетку из новой лимитированной коллекции.
НОВАЯ ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА ⟩ Рианна снялась в чулках и нижнем белье для своего бренда
«Осветите ночь. Окутайте себя кружевом в этот праздничный сезон», - подписала певица и бизнесвумен серию снимков, на которых она, как черная пантера, будто крадется в белье из коллекции The Starlet Nights.
«Сделайте эту ночь незабываемой», - подписала Рианна вторую серию фото.
Ранее Рианна в винтажном образе Christian Lacroix появилась на премии Fashion Awards вместе с возлюбленным A$AP Rocky. Пара вместе несколько лет и воспитывает двоих сыновей - Ризу и Риота.