ВИДЕО В одном из медохранилищ Эстонии ворует женщина в маске: с накрашенными глазами и в куртке Didriksons

Этой осенью в деревне Неэрути, волость Отепя, Валгамаа, самообслуживающееся медохранилище Mesimu подверглось кражам уже четыре раза. Один из владельцев медохранилища, пчеловод Таави Пирнипуу, рассказал, что в последний раз вор унес шесть банок меда. «В среднем за раз забирают от четырех до пяти банок. Соседи оставляют в медохранилище куриные яйца и консервы, их тоже воровали. Общий материальный ущерб составляет около 200 евро», - рассказал Пирнипуу изданию Elu24.

Медохранилище Mesimu в деревне Неэрути. Фото: Arvo Meeks

На странице деревни Неэрути в Facebook опубликована запись с камеры наблюдения, на которой запечатлена женщина, забравшая банки с медом.

«Уважаемые местные жители, просим вашей помощи! Мы хотим пообщаться с женщиной, запечатленной на видео. Поскольку она предпочитает действовать в темноте и скрывать лицо маской, приводим несколько характерных признаков. Последний раз ее видели 1 декабря в медохранилище деревни Неэрути», - говорится в публикации.

«Судя по всему, она страдает бессонницей, так как появляется ночью, в последний раз около 01:30 ночи. Речь идет о большой любительнице сладкого, особенно ей нравится мед, но она не откажется и от соленого, например, от тушенки из говядины или куриных яиц. Это не маргинальный человек, так как ее глаза аккуратно накрашены и на ней куртка Didriksons. Если вы знаете, кто это, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения», - говорится в публикации.

Пирнипуу предполагает, что женщина, попавшая на запись, приехала издалека и не живет в их деревне. «Вряд ли этот человек вернет украденное, но хотя бы материальный ущерб она должна компенсировать», - говорит пчеловод.

В комментариях к публикации обсуждают, могла ли женщина совершить кражу из-за голода. «Нуждающиеся люди не всегда носят потрепанную одежду. Если ты теряешь работу, ты же не выбрасываешь свои шубы? Кто-то ,возможно, просто был голодный», - пишет один из комментаторов. «Голод - это не оправдание для того, чтобы присваивать себе результаты чужого труда», - отвечает другой.

«Пострадавший пока не обращался в полицию», - прокомментировал этот случай представитель полиции.