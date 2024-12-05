Скончалась шведская принцесса Биргитта

Причина смерти на данный момент неизвестна. Сестра короля Карла XVI Густава и вдова немецкого принца Иоганна Георга Гогенцоллерна, Биргитта провела последние годы своей жизни на испанском острове Майорка.

Принцесса Биргитта долгое время работала тренером по гимнастике в Шведской школе спорта и наук о здоровье, а в свободное время увлекалась игрой в гольф. В пожилом возрасте принцесса стала участвовать в развитии различных благотворительных программ, уделяя особое внимание помощи нуждающимся детям.