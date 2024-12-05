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Название магазина на Сааремаа не по душе Таави и Луизе Рыйвас: «Каждый должен зарабатывать свою известность самостоятельно»

Перевод: Влада Лаевалинд
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Фото статьи
Фото: Elu24 kollaaž

В Курессааре в начале ноября открылся секонд-хенд Taavi&Luisa Rõivad. «Ни я, ни Таави не имеем никакого отношения к созданию этого магазина! Каждый должен зарабатывать свою известность самостоятельно», - возмущается член Рийгикогу Луиза Рыйвас.

1 ноября издание Saarte Hääl написало, что на улице Калеви в Курессааре, в бывшем здании производства Saare Leib, открылся новый магазин подержанной одежды Taavi&Luisa Rõivad, который обогащает местный рынок секонд-хенда товарами из США и Великобритании.

Хозяйка магазина Рут Пере заявила изданию: «Если назвать магазин Triinu ja Taavi Rõivad, это никого не заинтересует, а эти имена знает, я думаю, каждый эстонец».

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