Название магазина на Сааремаа не по душе Таави и Луизе Рыйвас: «Каждый должен зарабатывать свою известность самостоятельно»

В Курессааре в начале ноября открылся секонд-хенд Taavi&Luisa Rõivad. «Ни я, ни Таави не имеем никакого отношения к созданию этого магазина! Каждый должен зарабатывать свою известность самостоятельно», - возмущается член Рийгикогу Луиза Рыйвас.