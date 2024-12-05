Бывший мэр Нарвы Катри Райк поскользнулась на улице и так сильно ударилась, что ей пришлось обратиться в больницу. В своем посте в социальных сетях она искренне поблагодарила Нарвскую больницу.
ФОТО ⟩ Катри Райк получила травму: «Все были настолько отзывчивыми, что я не могла сдержать слез»
Член Нарвского городского собрания Катри Райк поделилась в Facebook фотографией, на которой видно, что у нее на шее надет воротник Шанца.
«Если человек сам не останавливается... Улицы (и политика) в Нарве скользкие и опасные, - пишет Райк и благодарит больницу. - Спасибо Нарвской больнице. Все были настолько отзывчивыми, что я не могла сдержать слез. И пациенты тоже».
Райк надеется, что носить воротник Шанца ей придется всего несколько дней. «Улицы Нарвы действительно очень скользкие», - подчеркнула она в разговоре с Elu24.
Под фотографией подписчики желают Райк скорейшего выздоровления. «Небольшой перерыв для отдыха. Быстрого выздоровления!» - пишут в комментариях.