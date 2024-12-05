ФОТО В Таллинне столкнулись Mercedes-Benz и BMW: на месте работают полицейские и скорая

«По Петербури-теэ в сторону Нарвы на большой скорости проехали два полицейских автомобиля и реанимобиль. Насколько мне известно, такой автомобиль выезжает только в случае очень серьезных происшествий», - написал в редакцию мужчина, ранее работавший в Северо-Эстонской региональной больнице.

Вскоре фотографии с места аварии появились в Facebook-группе «EZ-дуны!», где пользователи интересовались тем, что произошло.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Леана Лойде сообщила редакции, что сегодня около 14:00 на Петербури-теэ в Таллинне произошла авария, в которой столкнулись Mercedes-Benz и BMW.

«За рулем Mercedes находился 74-летний мужчина, а за рулем BMW - 32-летняя женщина. Водители получили травмы в результате аварии. Полицейские и скорая работают на месте происшествия. Полиция регулирует движение, просим всех следовать указаниям сотрудников», - уточнила она.