ГОРОСКОП НА 6 ДЕКАБРЯ Тельцам пора взяться за что-то новое, а Львам стоит прислушаться к интуиции

Стрелец

Дел будет много, причем среди них наверняка окажутся и очень сложные. На пути могут возникнуть преграды. Но ни разу за этот день у вас не возникнет желания отказаться от своих планов, бросить начатое, забыть об идее, которую оказалось непросто реализовать. Упорство приносит свои плоды – вы добиваетесь отличных результатов. Радует общение со старыми друзьями: они не только поддерживают вас во всем, но и отлично понимают без слов. Вероятны неожиданные подарки, приятные сюрпризы, в том числе романтические.

Козерог

Сегодня вы отлично ладите с людьми, часто и охотно помогаете окружающим, стараетесь не отвечать отказом на просьбы тех, кто оказался в сложном положении. Благодаря вашим дипломатическим талантам соперники станут союзниками, разногласия будут забыты. Вероятны заметные перемены к лучшему в деловой сфере. Перед некоторыми Козерогами открываются завидные профессиональные перспективы. Стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов. Это, пожалуй, единственная сфера, где могут возникнуть трудности. Не спешите тратить деньги на то, без чего можно обойтись.

Водолей

Вашей энергичности можно позавидовать. Именно благодаря ей вы добиваетесь того, что оказалось не по силам другим, отлично справляетесь с решением даже сложных задач. Нет такой преграды, которая могла бы вас остановить. Но надо признать, что не всегда вы расходуете свои силы разумно: порой вы тратите их на мелочи, просто не заслуживающие внимания. Не исключено, что во второй половине дня появятся какие-то мелкие домашние проблемы. Решить их будет просто: потребуется совсем небольшая сумма денег да капля терпения. Других проблем не возникнет.

Рыбы

День начинается с хороших новостей, возможно, не очень важных, но поднимающих настроение. Могут напомнить о себе старые знакомые, вы будете рады пообщаться с ними. В непринужденном разговоре о пустяках можно получить какую-то важную информацию. Вторая половина дня складывается не хуже первой, хоть и несколько напряженнее. Дел становится все больше, и не всегда вы уверены, что сможете все успеть. Не сомневайтесь! Звезды на вашей стороне, поэтому вы отлично справитесь. Мелкие недоразумения могут возникнуть, но они не испортят настроения ни вам, ни окружающим.