Первая половина дня проходит легко и приятно, во второй же важно настроиться на миролюбивый лад, не поддаваться на провокации и стараться избежать конфликтов. Многие острые углы можно сгладить, если приложить для этого усилия.
ГОРОСКОП НА 6 ДЕКАБРЯ ⟩ Тельцам пора взяться за что-то новое, а Львам стоит прислушаться к интуиции
День неожиданных перемен. Становится совершенно ясным то, о чем прежде можно было только догадываться. Люди, еще совсем недавно пребывавшие в сомнениях, начинают чувствовать себя гораздо увереннее, понимают, куда двигаться дальше и как достичь поставленных целей. Не все сразу получается хорошо, но многие проявляют завидную настойчивость и добиваются своего.
Овен
Вам удается выбрать верную линию поведения, поэтому многие трудности, возникшие на прошлой неделе, останутся в прошлом. Решаются проблемы, которые появились не по вашей вине, но именно вам принесли немало трудностей. Вы стараетесь никуда не торопиться, принимаете взвешенные решения, поэтому не допускаете ошибок. День благоприятен для общения. Вам удается найти подход к тем, кто обычно уклоняется от любых откровенных разговоров, неохотно рассказывает о себе и не делится секретами. Можно помириться с тем, с кем вы были в ссоре.
Телец
В начале дня меньше всего хочется заниматься привычными делами и решать рутинные задачи. Действительно, это время отлично подходит для того, чтобы взяться за нечто новое. Ваши необычные идеи многим по душе. Даже люди, которые оценивают их критически, наверняка не откажут в помощи, когда дело дойдет до реализации задуманного. Вторая половина дня подходит для того, чтобы завершить начатое раньше, подвести итоги, поставить какие-то финальные точки. Когда все вопросы будут решены, настроение мгновенно улучшится, причем не только у вас, но и у ваших близких.
Близнецы
Вряд ли на пути появится преграда, которую вы не смогли бы преодолеть. Благодаря изобретательности, настойчивости и умению менять планы на ходу вы блестяще справляетесь даже с самыми сложными задачами. Могут неожиданно напомнить о себе старые знакомые, и это окажется очень кстати: сразу найдется, о чем поговорить. День обещает денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторым Близнецам возвращают долги – такие давние, что представители знака о них уже не забыли. Не спешите тратить полученное: благоприятное время для покупок наступит чуть позже.
Рак
Начало дня не подходит для того, чтобы принимать серьезные решения. Даже обсуждение важных вопросов стоит отложить: трудно будет найти общий язык, едва ли удастся быстро достичь компромисса. Зато это подходящее время для того, чтобы размышлять о будущем, строить планы. Да и просто помечтать будет полезно. А вот вторая половина дня, наоборот, благоприятна для общения – и делового, и личного. Вы сами удивитесь тому, насколько проще становится ладить с окружающими, как хорошо вы понимаете друг друга.
Лев
Прислушивайтесь к интуиции особенно внимательно. Сегодня никто лучше нее не подскажет вам, за что браться в первую очередь, как действовать и на чем сосредоточиться. В советах знакомых мало толку, даже если дают их от души. Дел может оказаться больше, чем вы планировали. Не исключено, что из-за них придется перенести какие-то встречи, отложить мероприятия, которых вы с нетерпением ждали. Не огорчайтесь: чуть позже вы наверстаете упущенное. А пока сосредоточьтесь на том, чтобы добиться наилучших результатов во всем, за что беретесь.
Дева
Любые дела сегодня требуют больше внимания, чем обычно. Даже если вы занимаетесь чем-то давно знакомым и привычным, не поленитесь лишний раз убедиться, что все выполнено наилучшим образом, ничто не ускользнуло от вашего внимания. То, что сегодня кажется незначительным, может позже сыграть важную роль. Первая половина дня проходит относительно спокойно, вторая приносит поводы для волнений. В это время может быть сложно договориться даже с людьми, которые хорошо вас знают. Впрочем, серьезных конфликтов все же удается избежать.
Весы
Можно многое сделать, но стоит поторопиться. Дело в том, что первая половина дня складывается гораздо удачнее второй, лучше подходит и для начала новых дел, и для завершения старых. Серьезные встречи тоже не стоит откладывать надолго: чем важнее вопрос, тем раньше стоит приступить к его обсуждению. Во второй половине дня полезно будет отдохнуть, отвлечься от рутинных дел. Можно вернуться к давнему хобби, встретиться с друзьями, устроить небольшой домашний праздник для самых близких. Вероятны хорошие новости, касающиеся денег. Сложный юридический вопрос может решиться самым благоприятным для вас образом.
Скорпион
Вы отлично справляетесь практически со всем, за что беретесь. Никакие дела не кажутся слишком сложными, непреодолимых преград на пути не возникает. Вероятны неожиданные открытия, приятные известия, которые поднимут настроение. Будет возможность пообщаться с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Это подходящий день для того, чтобы вернуться к старым идеям и планам; сейчас вы наверняка найдете способ осуществить задуманное. Появятся и желающие помочь – причем совершенно бескорыстно. Новые союзники вскоре станут настоящими друзьями.
Стрелец
Дел будет много, причем среди них наверняка окажутся и очень сложные. На пути могут возникнуть преграды. Но ни разу за этот день у вас не возникнет желания отказаться от своих планов, бросить начатое, забыть об идее, которую оказалось непросто реализовать. Упорство приносит свои плоды – вы добиваетесь отличных результатов. Радует общение со старыми друзьями: они не только поддерживают вас во всем, но и отлично понимают без слов. Вероятны неожиданные подарки, приятные сюрпризы, в том числе романтические.
Козерог
Сегодня вы отлично ладите с людьми, часто и охотно помогаете окружающим, стараетесь не отвечать отказом на просьбы тех, кто оказался в сложном положении. Благодаря вашим дипломатическим талантам соперники станут союзниками, разногласия будут забыты. Вероятны заметные перемены к лучшему в деловой сфере. Перед некоторыми Козерогами открываются завидные профессиональные перспективы. Стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов. Это, пожалуй, единственная сфера, где могут возникнуть трудности. Не спешите тратить деньги на то, без чего можно обойтись.
Водолей
Вашей энергичности можно позавидовать. Именно благодаря ей вы добиваетесь того, что оказалось не по силам другим, отлично справляетесь с решением даже сложных задач. Нет такой преграды, которая могла бы вас остановить. Но надо признать, что не всегда вы расходуете свои силы разумно: порой вы тратите их на мелочи, просто не заслуживающие внимания. Не исключено, что во второй половине дня появятся какие-то мелкие домашние проблемы. Решить их будет просто: потребуется совсем небольшая сумма денег да капля терпения. Других проблем не возникнет.
Рыбы
День начинается с хороших новостей, возможно, не очень важных, но поднимающих настроение. Могут напомнить о себе старые знакомые, вы будете рады пообщаться с ними. В непринужденном разговоре о пустяках можно получить какую-то важную информацию. Вторая половина дня складывается не хуже первой, хоть и несколько напряженнее. Дел становится все больше, и не всегда вы уверены, что сможете все успеть. Не сомневайтесь! Звезды на вашей стороне, поэтому вы отлично справитесь. Мелкие недоразумения могут возникнуть, но они не испортят настроения ни вам, ни окружающим.