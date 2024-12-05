На фронте во время выполнения боевого задания погиб музыкант Юрий Мелофон (Melloffon, MLFN), который присоединился к ВСУ из-за полномасштабного вторжения РФ, пишет Фокус.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ На войне погиб известный украинский музыкант
До армии музыкант занимался волонтерством, помогал жителям Николаева: привозил воду, когда ВС РФ уничтожили водопровод. В активе Юрия - сотрудничество с Latexfauna, «Скрябин» и другими. О гибели музыканта рассказала певица Лавика (Любовь Юнак), которая работала с музыкантом, в Instagram.
Лавика сообщила, что Юрий погиб на фронте 2 декабря, выполняя боевое задание. На каком именно участке фронта произошло трагическое событие, не указывается.
«Мы знакомы с 2012 года и совместно с ним делали ремиксы на музыкальные треки Лавики, которые покоряли и зажигали сердца. И вы их наверняка слышали и знаете, просто не знаете что это он, потому что в клипах была я. В начале полномасштабного вторжения Юра написал мне первый из всех друзей и спросил, что надо по волонтерке. Он жил в Одессе и как-то очень быстро собрался с мыслями, пока я приходила в себя и была в ступоре», - написала артистка.
Сколько лет было мужчине - она не отметила, но подчеркнула, что Юрий был очень добрым человеком, постоянно пытался помогать другим и призывал никогда не сдаваться, пишет УНИАН.
«Последнее сообщение было с поздравлением меня с днем рождения. После был его сбор, который мы закрыли. А теперь его нет. Есть сын, есть семья... Вечная память Герою», - написала Лавика.
Юрий Мелофон - 39-летний музыкант, ди-джей, актер лейбла MOON Records. На странице Facebook указано, что он жил в Одессе, есть фото с сыном и с кадрами волонтерства. Например, 22 августа 2022 года он присоединился к транспортировке 100 тонн воды для жителей Николаева, а 14 сентября опубликовал шуточное фото с сыном и написал, что следует «наслаждаться моментами, пока они продолжаются».
В аккаунте Instagram Юрия Мелофона также много фотографий и видео с сыном. На одном из роликов, погибший музыкант рассказывает о сюрпризе, который он приготовил своему сыну в преддверии Нового года.
«Это видео для памяти. Ведь, это, лучший Новый год в моей жизни. В эту ночь, мой сын, впервые поверил в новогоднее чудо, не смотря на происходящее вокруг, от чего мы, старательно, его отвлекаем… Хочу продолжать эту традицию каждый год. Его радость - для меня счастье! Люблю. Всегда», - написал Юрий.