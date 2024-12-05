«Я сложила два плюс два», - пишет проживающая в США колумнистка Кристи Луйк в посте в социальных сетях, где она утверждает, что отец ребенка Кармен Касс - миллиардер Илон Маск. «ТЫ сложила два плюс два?» - критикует ее в комментариях племянница Касс, певица Yasmyn, также известная как Синенсия Ясмин Касс.
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«Как низко снимать такое видео!» Живущая за границей эстонка утверждает, что отец ребенка Кармен Касс – известный миллиардер
46-летняя Кармен Касс стала объектом слухов о беременности в августе, когда модель посетила свадьбу своей племянницы Yasmyn. Примерно через месяц, в сентябре, Касс публично объявила о беременности, сделав это на подиуме Парижской недели моды.