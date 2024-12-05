«Как низко снимать такое видео!» Живущая за границей эстонка утверждает, что отец ребенка Кармен Касс – известный миллиардер

46-летняя Кармен Касс стала объектом слухов о беременности в августе, когда модель посетила свадьбу своей племянницы Yasmyn . Примерно через месяц, в сентябре, Касс публично объявила о беременности, сделав это на подиуме Парижской недели моды.

Касс вышла на подиум на показе Christopher Esber последней, в наряде, под которым был заметен округлившийся живот. Несколько дней спустя она поделилась на своей странице в Instagram фотографиями и видео с Парижской недели моды, в которой участвовала в качестве модели. На многих публикациях было видно, что Касс ожидает ребенка.