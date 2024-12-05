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«Как низко снимать такое видео!» Живущая за границей эстонка утверждает, что отец ребенка Кармен Касс – известный миллиардер

Перевод: Влада Лаевалинд
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В ноябре 2024 года модель Кармен Касс впервые стала матерью.
В ноябре 2024 года модель Кармен Касс впервые стала матерью. Фото: Shutterstock/Shutterstock/Elu24 kollaaž

«Я сложила два плюс два», - пишет проживающая в США колумнистка Кристи Луйк в посте в социальных сетях, где она утверждает, что отец ребенка Кармен Касс - миллиардер Илон Маск. «ТЫ сложила два плюс два?» - критикует ее в комментариях племянница Касс, певица Yasmyn, также известная как Синенсия Ясмин Касс.

46-летняя Кармен Касс стала объектом слухов о беременности в августе, когда модель посетила свадьбу своей племянницы Yasmyn. Примерно через месяц, в сентябре, Касс публично объявила о беременности, сделав это на подиуме Парижской недели моды.

Касс вышла на подиум на показе Christopher Esber последней, в наряде, под которым был заметен округлившийся живот. Несколько дней спустя она поделилась на своей странице в Instagram фотографиями и видео с Парижской недели моды, в которой участвовала в качестве модели. На многих публикациях было видно, что Касс ожидает ребенка.

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