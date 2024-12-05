ВИДЕО «Даже мой муж не мчится!» Дорожные условия на шоссе Таллинн-Нарва вызывают ужас даже у опытных водителей

«Даже мой муж не мчится», - отметила она, указывая на то, что даже опытный водитель сбавил скорость и проявлял особую осторожность. «У нас на машине новые шипованные шины, и даже с ними дорога казалась такой скользкой, а поездка - очень опасной!» - добавила она, призывая всех водителей тщательно выбирать скорость движения и учитывать гололед.