Теперь туристам в Италии будет сложнее заселиться в апартаменты

Как сообщает Euronews Travel, итальянские власти решили ввести запрет на сейфы для ключей (key lock boxes), которые арендодатели оставляют гостям для самозаселения, на фоне массовых протестов со стороны местных жителей. В таких крупных городах, как Рим, Флоренция и Милан, дошло до того, что горожане попросту срывали такие ящики, размещенные владельцами у входа в жилье.

Отмечается, что соответствующий запрет вступил в силу еще 18 ноября 2024 года, но только сейчас полиция и местные власти начали уведомлять о нововведении платформы аренды жилья и владельцев недвижимости.

Как пояснили в Министерстве внутренних дел Италии, эта мера была введена для «предотвращения угроз общественному порядку и безопасности из-за возможного размещения опасных людей или тех, кто связан с преступными или террористическими организациями».

Тем временем, мэр итальянской столицы Рима Роберто Гольее поприветствовал запрет, назвав его «концом замков и коробок, которые изуродовали наши улицы и препятствуют адекватным проверкам безопасности». Он также добавил, что намерен применить «подходящие методы вмешательства» для удаления всех подобных устройств.