Принц Гарри ответил на слухи о разводе с Меган Маркл

Герцог Сассекский поговорил с колумнистом Эндрю Россом Соркиным в рамках саммита The New York Times Dealbook Summit 2024 в Jazz at Lincoln Center. Слухи о разводе Гарри и Меган достигли пика, когда пара все чаще стала появляться на мероприятиях порознь, и королевские эксперты посчитали, что разрыв для пары неизбежен.