Принц Гарри ответил на слухи о разводе с Меган Маркл

Герцог Сассекский поговорил с колумнистом Эндрю Россом Соркиным в рамках саммита The New York Times Dealbook Summit 2024 в Jazz at Lincoln Center. Слухи о разводе Гарри и Меган достигли пика, когда пара все чаще стала появляться на мероприятиях порознь, и королевские эксперты посчитали, что разрыв для пары неизбежен.

«Я писал о вас в Google News, и были люди, которые постоянно восхищались всем, что вы делаете. Они очарованы Меган, которая сейчас в Калифорнии, а вы здесь», - сказал Соркин. Колумнист спросил, почему так происходит.

На что принц Гарри ответил: «Поскольку вы пригласили меня, вы должны были знать. Вы должны были знать, что это произойдет».

Когда Соркин спросил: «Хорошо ли это, что пара вызывает интерес у окружающих», Гарри признал, что это «определенно не хорошо», ссылаясь на слухи, которые он слышал о нем и его жене.

«Кажется, мы покупали дом или переезжали 10-12 раз. Мы, видимо, также разводились, возможно, столько же», - отреагировал сын короля Великобритании. В частности, Гарри сказал, что жалеет хейтеров, ведь их надежды не воплощаются в реальность.

Герцог и герцогиня Сассекские поженились в 2018 году. Через год у пары появился сын Арчи, а в 2021 - дочь Лилибет Диана. Король Карл III предоставил внукам титулы принца и принцессы, несмотря на то, что с их родителями у королевской семьи довольно напряженные отношения. Супруги переехали в США в 2020 году, сложив монаршие обязанности.