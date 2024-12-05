В Таллинн с вредными советами едет Григорий Остер: «Если ты пришел на елку…»

С писателем Григорием Остером вы знакомы с детства. А он с вами - все еще нет. Это нечестно! Пришло время увидеться и взаимно познакомиться!

Вы будете сидеть в зрительном зале, а Григорий Остер - давать со сцены ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ. Старые - ваши любимые - и новые, придуманные уже в этом, почти кончающемся году.

Что еще будет на концерте? Это секрет! Но вы совершенно точно не заскучаете:

- будем наряжать воображаемую новогоднюю елку невообразимыми игрушками;

- узнаем, кто выиграет конкурс на лучшую Снегурочку;

- получим заряд бодрости и кучу лайфхаков о том, как интересно и с пользой подготовиться к празднику и провести весь следующий год!

На самый жизнерадостный концерт приходите всей семьей - с детьми, с мамой и папой, с бабушкой и дедушкой. Потому что уже если веселиться, так всем вместе!

Если ты пришел на елку,

Свой подарок требуй сразу,

Да гляди, чтоб ни конфеты

Не зажилил Дед Мороз.

И не вздумай беззаботно

Приносить домой остатки.

Как наскочут папа с мамой -

Половину отберут.

Григорий Остер - детский писатель, сценарист и телеведущий. Автор «Вредных советов» и первого детского гипертекстуального романа «Сказка с подробностями». Создатель веселых «учебников» по физике и математике, которые развивают у детей прежде всего чувство юмора. По сценариям Остера сняты мультфильмы «Котенок Гав», «38 попугаев», «Баба Яга против», «Обезьянки» и др.

Рекомендуемый возраст: от 6 до 100+ лет!

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