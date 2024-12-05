ОПАСНЫЕ ДАТЫ ДЕКАБРЯ Астролог Ольга Кирну предупредила жителей Эстонии о подводных камнях уходящего года

С 6 декабря начинается месяц Огненной Крысы по китайскому гороскопу, который продлится до 4 января. Автор ежегодного «Календаря удачи», астролог Ольга Кирну подготовила прогноз для читателей портала Limon.ee.
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«Заканчивается 2024 год, и мы вступаем в энергии нового месяца по китайскому календарю - месяца Огненной Крысы. Новый год Деревянной Змеи по солнечному китайскому календарю начнется лишь в феврале 2025 года, пока мы ещё живём в энергиях года Деревянного Дракона», - говорит Ольга Кирну.