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ОПАСНЫЕ ДАТЫ ДЕКАБРЯ Астролог Ольга Кирну предупредила жителей Эстонии о подводных камнях уходящего года

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Астролог Ольга Кирну
Астролог Ольга Кирну Фото: Из личного архива

С 6 декабря начинается месяц Огненной Крысы по китайскому гороскопу, который продлится до 4 января. Автор ежегодного «Календаря удачи», астролог Ольга Кирну подготовила прогноз для читателей портала Limon.ee.

«Заканчивается 2024 год, и мы вступаем в энергии нового месяца по китайскому календарю - месяца Огненной Крысы. Новый год Деревянной Змеи по солнечному китайскому календарю начнется лишь в феврале 2025 года, пока мы ещё живём в энергиях года Деревянного Дракона», - говорит Ольга Кирну.

По словам астролога, новый месяц начнётся 6 декабря и начнётся с дня, когда финансовая энергия на нуле. Поэтому не рекомендуется 6 и 7 декабря делать крупные покупки или инвестиции.

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