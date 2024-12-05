Марго Робби заявила, что настояла на откровенной сцене в «Волке с Уолл-Стрит»

В интервью изданию VOICE она рассказала о работе над культовой картиной Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-Стрит», ставшей поворотным моментом в ее жизни.

Марго призналась, что её решение сняться полностью обнаженной в одной из ключевых сцен фильма было сознательным и продуманным шагом.

Хотя режиссер Мартин Скорсезе предложил альтернативный вариант, чтобы сделать сцену менее откровенной, актриса настояла на своём. По ее словам, эта деталь была важной частью образа ее героини и подчеркивала ее характер.

«Мартин предложил мне надеть халат, но я отказалась. Я сказала, что моя героиня никогда бы так не поступила. Обнажённость - это ее стратегия, ее сила. Это было важно для сцены», - сказала Робби в подкасте Talking Pictures.

Марго Робби и Леонардо ДиКаприо. Фото: Scanpix/Mary Cybulski

Однако решимость Робби проявилась ещё на этапе кастинга. Один из моментов произошёл, когда актриса в импульсивном порыве облила водой Леонардо ДиКаприо и неожиданно его поцеловала.

Этот поступок не только поразил Скорсезе, но и убедил его в том, что Марго идеально подходит на роль. Её смелость и готовность к экспериментам выделили её среди множества других претенденток.

В интервью актриса отметила, что успех фильма «Волк с Уолл-Стрит» во многом стал результатом её смелых решений. Этот проект открыл для неё двери в мир большого Голливуда и заложил основу для дальнейшей успешной карьеры.

Несмотря на свою яркую карьеру, Марго Робби остаётся человеком, способным балансировать между профессиональными амбициями и личной жизнью. Недавно она стала мамой, что, по её словам, стало новым этапом в ее жизни.