47-летняя Сара Бун убила своего парня, закрыв его в чемодане: «Вот что я чувствую, когда ты мне изменяешь!»

Окружной судья Майкл Крайник вынес приговор 47-летней Саре Бун за убийство в 2020 году 42-летнего Хорхе Торреса. Присяжные потратили всего 90 минут, чтобы вынести вердикт. Женщина была признана виновной в убийстве второй степени. Бун утверждала, что ее парень на протяжении их отношений сам избивал и насиловал ее. Она также отказалась от соглашения, которое подразумевало бы тюремное заключение на 15 лет.