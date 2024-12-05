В понедельник жительницу Флориды приговорили к пожизненному заключению за то, что она заперла своего бойфренда в чемодане. В итоге мужчина умер от удушья.
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47-летняя Сара Бун убила своего парня, закрыв его в чемодане: «Вот что я чувствую, когда ты мне изменяешь!»
Окружной судья Майкл Крайник вынес приговор 47-летней Саре Бун за убийство в 2020 году 42-летнего Хорхе Торреса. Присяжные потратили всего 90 минут, чтобы вынести вердикт. Женщина была признана виновной в убийстве второй степени. Бун утверждала, что ее парень на протяжении их отношений сам избивал и насиловал ее. Она также отказалась от соглашения, которое подразумевало бы тюремное заключение на 15 лет.