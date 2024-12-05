В этом испанском городе выплатят почти 3000 евро каждому, кто туда переедет

Этот маленький городок расположен в самом сердце горного хребта Пикос-де-Эуропа. Оттуда открываются потрясающие виды на скалистые вершины, пышные зеленые долины и кристально чистые реки, отметили в издании.

Несмотря на обилие природы, в этом городке существуют недостаток населения и проблемы с местной экономикой. Поэтому власти придумали необычный способ справиться с этими вызовами. Людям, которые переедут в Понгу, выплатят грант в размере 2971 евро. Столько же заплатят за каждого новорожденного в семье после переезда.

«Понга расположен немного в стороне от протоптанных туристических маршрутов, но горный ландшафт города просто потрясающий. Это идеальное место для жизни в гармонии с природой. И в этом регионе производят потрясающие вина», - рассказал руководитель операций компании Seven Seas Worldwide Уэйн Миллс.

Жители Понги придерживаются старых обычаевй. В городке все еще можно найти исторические каменные дома и мощеные улочки.