ВИДЕО Дэвид Бекхэм оказался в центре скандала из-за безобидной рекламы кухонной техники

Все дело в том, что футболист продемонстрировал, как готовит рождественский ужин в дровяной печи. Проблема в том, что устройство предназначено для использования на открытом воздухе, а в рекламном ролике Дэвид готовит прямо дома.​

В связи с этим на бренд, лицом которого стал Бекхэм, подана жалоба в Управление по стандартам рекламы. И хотя основные претензии, разумеется, должны быть направлены сценаристам и режиссеру видео, репутация Дэвида, пишет Daily Mail, тоже оказалась под угрозой.