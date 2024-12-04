ВИДЕО Хромающая лошадь на рождественском мероприятии в Ида-Вирумаа: «Видно же, насколько болезненны ее движения!»

НКО Koduloomaaed и MT Rescue Horses опубликовали в социальных сетях видео, которое вызвало гнев у многих. Они поделились видеороликом с рождественского мероприятия в Ида-Вирумаа, на котором лошадь, везущая карету, хромала.

«Стоит ли вообще предоставлять услуги на рождественском мероприятии с такой лошадью? На мой взгляд, не стоит», - написали представители НКО к опубликованному видео. Они выражают обеспокоенность тем, как можно быть настолько жестокими по отношению к животному.