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ВИДЕО Хромающая лошадь на рождественском мероприятии в Ида-Вирумаа: «Видно же, насколько болезненны ее движения!»

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Фото статьи
Фото: Pilt videost

В социальных сетях распространяется видео с хромающей лошадью на рождественском мероприятии в Ида-Вирумаа. «Неужели это норма и люди еще получают удовольствие от такого сервиса?» - недоумевает женщина, ставшая свидетелем ситуации. Эстонский союз защиты животных также считает это недопустимым.

НКО Koduloomaaed и MT Rescue Horses опубликовали в социальных сетях видео, которое вызвало гнев у многих. Они поделились видеороликом с рождественского мероприятия в Ида-Вирумаа, на котором лошадь, везущая карету, хромала.

«Стоит ли вообще предоставлять услуги на рождественском мероприятии с такой лошадью? На мой взгляд, не стоит», - написали представители НКО к опубликованному видео. Они выражают обеспокоенность тем, как можно быть настолько жестокими по отношению к животному.

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