В социальных сетях распространяется видео с хромающей лошадью на рождественском мероприятии в Ида-Вирумаа. «Неужели это норма и люди еще получают удовольствие от такого сервиса?» - недоумевает женщина, ставшая свидетелем ситуации. Эстонский союз защиты животных также считает это недопустимым.
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ВИДЕО ⟩ Хромающая лошадь на рождественском мероприятии в Ида-Вирумаа: «Видно же, насколько болезненны ее движения!»
НКО Koduloomaaed и MT Rescue Horses опубликовали в социальных сетях видео, которое вызвало гнев у многих. Они поделились видеороликом с рождественского мероприятия в Ида-Вирумаа, на котором лошадь, везущая карету, хромала.