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Шокирующая находка: в холодной канаве обнаружили двух новорожденных

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Фото статьи
Фото: Gina Buliga / Shutterstock

В США, в Индианаполисе, местный житель обнаружил в канаве неподалеку от своего дома двух младенцев. Девочек в возрасте четырех и пяти месяцев быстро доставили в тепло и вызвали помощь.

Инцидент произошел в понедельник утром, когда местная полиция получила сообщение о краже автомобиля Hyundai Sonata 2013 года. В момент кражи в машине находились дети. Автомобиль был угнан в южной части города. Спустя несколько часов младенцев обнаружил в канаве мужчина по имени Роберт Дин

«Один из них громко плакал. Я сразу перенес их вместе с автокреслами в дом и позвонил в службу спасения», - рассказал Дин местным СМИ.

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