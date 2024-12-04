Шокирующая находка: в холодной канаве обнаружили двух новорожденных

Инцидент произошел в понедельник утром, когда местная полиция получила сообщение о краже автомобиля Hyundai Sonata 2013 года. В момент кражи в машине находились дети. Автомобиль был угнан в южной части города. Спустя несколько часов младенцев обнаружил в канаве мужчина по имени Роберт Дин.