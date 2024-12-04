МИЛОЕ ВИДЕО «С днем рождения, Инук и Имак!» Таллиннский зоопарк празднует пятилетие белых медведей

Сегодня у Таллиннского зоопарка очень важный день. «С днем рождения, Инук и Имак!» - пишет зоопарк на своей странице в Facebook. Дело в том, что пятилетие отмечают две новые белые медведицы-сестры.

Имена медведиц не случайны, они имеют глубокий смысл. Если «Инук» означает представителя народа инуитов (или западных эскимосов), то «Имак» означает море или океан.

Белые медведи Таллиннского зоопарка - Инук и Имак. Фото: Inari Leiman

На этот раз медведи получат в подарок специальное мороженое, приготовленное для них. Оно состоит из замороженной воды с фруктами (яблоки, груши, дыня, арбуз), рыбой (лосось) и мясными кусочками (говядина/свинина).

Инук и Имак прибыли в Таллиннский зоопарк в четверг из зоопарка в датском городе Ольборг.

Теперь белые медведи живут в открытом вольере, где их могут увидеть посетители, сообщает Таллиннский зоопарк. На видео запечатлен их первый выход в вольер, который, судя по всему, им очень понравился.

«Сестры очень любят находиться на улице, они сразу начали кататься по земле и купаться в бассейне», - рассказывает руководитель отдела по связям с общественностью Таллиннского зоопарка Анита Тамм. По ее словам, белые медведи хорошо адаптировались к новому месту.

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